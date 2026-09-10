Во многих регионах Японии прошли сильные дожди

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Сильные дожди обрушились на районы Японии, простирающиеся от центрального региона Токай до западных регионов Тюгоку и Сикоку, из-за погодного фронта и расположенной вдоль него области низкого давления.

Японское метеорологическое агентство призвало жителей пострадавших районов сохранять повышенную бдительность в связи с возможными оползнями, затоплением низин и выходом рек из берегов, а также ударами молнии и порывами ветра.

Предупреждение наивысшего 5-го уровня о чрезвычайном разливе реки Сёнай, протекающей через префектуры Айти и Гифу в центральной Японии, было снижено 8 сентября в 18:20 и отменено 9 сентября в 00:40.

В префектуре Айти к полудню 21 человек в Нагое, столице префектуры, и два человека в городе Китанагоя получили легкие ранения. Два дома получили частичные повреждения, 45 домов были затоплены выше уровня пола, а еще 45 – ниже. В Нагое около 200 автомобилей оказались затоплены и не могут передвигаться.

В районе Тикуса города Нагоя за 24 часа до 1:20 утра 9 сентября выпало 219,5 миллиметров осадков. В районе Аои города Сидзуока, столицы одноимённой префектуры, за 24 часа до 11:00 утра выпало 267,0 миллиметров осадков. В городе Гэро префектуры Гифу за 24 часа до 16:10 выпало 213,0 миллиметров осадков.

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