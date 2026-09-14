Фильм японского режиссёра получил 5 дополнительных наград на Венецианском кинофестивале

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Венеция, Италия, 12 сентября (Jiji Press). Фильм японского режиссёра Корээды Хирокадзу «Оглянись назад» получил пять дополнительных наград на 83-м Венецианском международном кинофестивале.

Фильм Корээды, рассказывающий о двух девушках, объединённых страстью к комиксам, участвовал в конкурсе на «Золотого льва», главную награду кинофестиваля. Церемония награждения состоялась вечером 12 сентября на острове Лидо в Венеции, на севере Италии.

В число пяти призов, которые были присуждены независимыми внешними организациями, не связанными с самим фестивалем, вошла премия CinemaSara.

Премию «Золотой лев» за лучший фильм получил фильм «Неизвестная женщина» датского режиссера Май эль-Тухи.

Тем временем фильм японского режиссёра Цукамото Синъя «Мистер Нельсон, вы убивали людей?», рассказывающий о страданиях бывшего американского солдата, пережившего войну во Вьетнаме, получил премию Leoncino d’Oro – независимую награду, присуждаемую по решению жюри, состоящего из старшеклассников и других деятелей культуры.

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