В преддверии сезона любования осенней луной в Японии появилось множество блюд, посвящённых лунной тематике

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Многие сети ресторанов, производители продуктов питания и владельцы минимаркетов комбини в Японии в преддверии сезона цукими, то есть времени, когда принято любоваться луной, предлагают новые сезонные продукты – в частности, яйца, имитирующие полную луну.

В этом году осеннее полнолуние, которое приходится на 15-й день восьмого лунного месяца, выпадает на 25 сентября. Следуя традиционному японскому обычаю благодарить за осенний урожай, любуясь полной луной, компании запускают различные рекламные кампании, а также проводят тематические мероприятия.

Сеть семейных ресторанов Denny’s Japan Co. 3 сентября начала свою первую кампанию, посвящённую цукими, предложив восемь блюд, связанных между собой, включая чёрную китайскую лапшу с чесночным рисом и яичным желтком, а также фирменное блюдо – рисовый гратен с говяжьим фаршем, соусом карри и яичницу-глазунью.

В начале сентября кондитерская компания Lotte Co. выпустила ограниченную серию мороженого Yukimi Daifuku, завёрнутого в рисовую лепёшку моти, причем моти окрашена в жёлтый цвет, чтобы напоминать полную луну.

Компания с 25 по 27 сентября проведёт мероприятие, в рамках которого посетители смогут попробовать мороженое и приготовить моти, любуясь воссозданной в помещении гигантской луной в районе Синдзюку в Токио. По словам представителя по связям с общественностью материнской компании Lotte Holdings Co., ожидается, что за три дня мероприятие посетят около 5000 человек.

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