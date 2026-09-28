Японский фильм «Муё-но хито» получил международную премию критиков

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Париж, 27 сентября (Jiji Press). Фильм японской писательницы Харады Махи «Мую-но хито» (В комнате моего отца) получил премию Международной федерации кинокритиков на кинофестивале на севере Испании.

Первый фильм Харады не получил главный приз на 74-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, церемония награждения которого состоялась 26 сентября. Однако её работа удостоилась независимой премии, присуждаемой параллельно с призами фестиваля.

Фильм «Мую-но хито», основанный на рассказе Харады, повествует о женщине, которая получает ключ от художественного музея, где она работает. Этот ключ помогает главной героине, которую играет актриса Аои Ю, узнать о последних годах жизни её покойного отца.

В Японии фильм выйдет в прокат в январе следующего года.

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