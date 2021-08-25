Стрельба из лука: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Используются два вида луков – обычный олимпийский, а также блочный (компаунд) с роликами на верхнем и нижнем концах, позволяющий пустить стрелу на большое расстояние даже с небольшой силой. Соревнования проводятся в трех классах – W1, участники которого имеют сильные физические ограничения и постоянно пользуются креслом-коляской, обычный лук и компаунд. В классе W1 допускается использовать любой из двух видов лука. В зависимости от вида и степени ограничения возможностей допускается использование приспособлений. Во всех классах мужчины и женщины состязаются раздельно в индивидуальных состязаниях, проводятся также состязания смешанных пар.

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