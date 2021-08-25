Легкая атлетика: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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В зависимости от ограничений физических возможностей спортсмены пользуются ручными и ножными протезами, а в категориях для колясочников используют специализированные легкие «гоночные» кресла-коляски. В соревнованиях для людей с нарушениями зрения участника сопровождает в паре бегун-проводник, который показывает направление, в состязаниях по прыжкам и метанию помощник атлету помогает голосом или хлопаньем рук звуковой помощник. Исключительно паралимпийским состязанием является метание клаба – деревянного снаряда длиной около 40 см, напоминающего кеглю для боулинга, бросок выполняется одной рукой.

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