Бадминтон: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

Новости

На Паралимпиаде в Токио этот спорт впервые вошел в официальную программу соревнований. В зависимости от степени ограничения возможностей участники подразделяются на 6 классов – способные стоять, колясочники и т. д. Во всех категориях матчи проводятся в 3 сета до 21 очка до двух выигранных сетов. Размеры ракеток, волана и высота сетки такие же, как на Олимпиаде, однако в одиночном разряде для колясочников и стоячих спортсменов с тяжелой степенью ограничения возможностей нижних конечностей используется корт вполовину от обычного. Кроме того, у колясочников падение волана вблизи сетки засчитывается как аут.

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.