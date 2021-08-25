Бочча: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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В этих соревнованиях мужчины и женщины участвуют вместе. Состязания, напоминающие керлинг, были придуманы для людей с церебральным параличом, а также аналогичными по тяжести нарушениями функций четырех конечностей. После броска белого мяча – джэка (мяча-мишени) две команды поочередно бросают или вкатывают по 6 мячей красного и синего цвета. Цель – чтобы как можно больше мячей оказались максимально ближе к джэку. Спортсмены, которые не могут бросить мяч руками, могут использовать приспособление наподобие горки, именуемое рампой. Рассчитав направление и расстояние, они сообщают помощнику угол и высоту установки рампы, после чего скатывают мяч.

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