Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

Гребля на байдарках и каноэ: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Спорт Токио 2020

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Этот спорт дебютировал на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Подразделяется на два вида – соревнования на байдарках с использованием двухлопастного весла, гребки осуществляются поочередно по обеим сторонам корпуса, и на каноэ с боковым поплавком с однолопастным веслом, которым гребут с одной стороны. В обеих видах состязания проводятся спринтом на 200-метровой дистанции. Состязания на каноэ проводятся впервые на токийской Паралимпиаде.

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