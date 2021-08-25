Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях
Гребля на байдарках и каноэ: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях
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Этот спорт дебютировал на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Подразделяется на два вида – соревнования на байдарках с использованием двухлопастного весла, гребки осуществляются поочередно по обеим сторонам корпуса, и на каноэ с боковым поплавком с однолопастным веслом, которым гребут с одной стороны. В обеих видах состязания проводятся спринтом на 200-метровой дистанции. Состязания на каноэ проводятся впервые на токийской Паралимпиаде.
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