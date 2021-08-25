Велоспорт: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Велоспорт подразделяется на состязания по трековому велоспорту на специализированной трассе и шоссейный велоспорт на дорогах общего пользования. В каждом проводятся несколько видов состязаний. Правила практически одинаковы с олимпйскими, за исключением минимальных корректировок с учетом ограничений. Участники делятся на 4 класса – ограниченные возможности конечностей (С), паралич нижней половины тела (H), церебральный паралич (T), нарушения зрения (B), которые, в свою очередь, подразделяются на подклассы в зависимости от степени ограничений возможностей. Различаются велосипеды, используемые в каждом классе: в классе C используются обычные спортивные велосипеды, в классе H – велосипеды с ручным приводом, в классе T – трехколесные велоколяски, а в классе B – двухместные тандемы, где на переднем месте располагается зрячий спортсмен. В общей сложности, как и на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро, проводится 50 видов состязаний.

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