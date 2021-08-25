Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

Конный спорт: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Спорт Токио 2020

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Состязания проводятся только по выездке. Участвуют спортсмены с физическими ограничениями конечностей и спортсмены с ограничениями зрения, разделения на мужские и женские состязания нет. Соревнования проводятся с разделением на 5 классов в зависимости от характера и степени тяжести ограничений, индивидуальные и командами по 3 человека (под музыку). Жюри из пяти судей оценивает поступь, правильность шага, единство лошади и наездника и т. п.

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.

Паралимпийские игры Jiji Press Токио 2020 Описание мероприятий Информация о соревнованиях