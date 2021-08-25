Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

Футбол (по пять человек): Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Спорт Токио 2020

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Футбол, в который играют игроки с нарушениями зрения, называют «футболом вслепую». Матчи проводятся на огражденной по сторонам бортиками площадке той же величины, что и в футзале, время игры – два тайма по 20 минут. Бортики служат игрокам ориентиром для определения собственной позиции, а также используются для передачи пасов с отскоком мяча. Все игроки на площадке, за исключением вратарей, играют в наглазных масках, ориентируясь по звону колокольчика в мяче, голосовым подсказкам гида, находящегося за воротами противника, а также вратаря. Двигаясь в направлении игрока с мячом, защитники обязаны произносить вслух слово «вой» (что означает «иду» на испанском языке).

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