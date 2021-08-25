Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях
Голбол: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях
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Игра, в которой состязаются команды из трех человек с ограничениями зрения. Вне зависимости от степени ограничения, все спортсмены играют в наглазных масках. Игра проходит на площадке, по размерам одинаковой с волейбольной, цель состоит в том, чтобы набирать очки, забрасывая мяч с колокольчиком внутри в ворота команды-противника. Защита, ориентируясь по звуку колокольчика, падает наперерез мячу, чтобы не допустить его попадания в свои ворота. Время матча – два периода по 12 минут. Поскольку игроки действуют, ориентируясь на слух, от зрителей требуется соблюдать тишину.
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