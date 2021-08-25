Дзюдо: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Состязаются спортсмены с нарушениями зрения, деление на категории осуществляется не по степени ограничения возможностей, а по весу. У мужчин схватки проводятся в семи, а у женщин в шести весовых категориях. В начале схватки соперники берут друг друга за кимоно и начинают по сигналу главного судьи, а если контакт спортсменов разрывается, то схватка прерывается и участников возвращают в исходное положение, после чего дается сигнал продолжить. Поскольку схватки проводятся из положения захвата, соперники состязаются в проведении приемов с самого начала поединка.

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