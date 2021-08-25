Пауэрлифтинг: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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В состязаниях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями нижних конечностей. Участники соревнуются в жиме штанги лежа. В каждой попытке атлет снимает штангу со стойки и фиксирует ее положение, после чего по сигналу судьи опускает штангу к груди, а затем вновь поднимает ее. Судейство осуществляют трое судей, в случае успешной попытки они поднимают белый флажок, в случае неудачи – красный. Попытка засчитывается как успешная и идет в зачет, если белый флаг подняли не менее двух судей. Каждый спортсмен выполняет три попытки, победа присуждается атлету, взявшему самый тяжелый вес. На токийских Играх мужчины и женщины соревнуются отдельно в десяти категориях.

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