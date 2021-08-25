Академическая гребля: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Эти соревнования, которые проводятся среди спортсменов с ограниченными возможностями конечностей и нарушениями зрения, вошли в паралимпийскую программу с Паралимпиады 2008 года в Пекине. Состязания проводятся в трех категориях – одиночки, двойки, а также четверки гребцов с рулевым (рулевым может быть человек без ограничений возможностей). Мужчины и женщины соревнуются раздельно только в состязаниях одиночек, в остальных категориях соревнования смешанные. Дистанция, которая вплоть до предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро составляла 1000 метров, изменена и теперь такая же, как на Олимпиаде – 2000 метров.

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