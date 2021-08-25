Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях
Волейбол сидя: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях
НовостиСпорт Токио 2020
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В этот волейбол играют, не отрывая части седалища от пола, командами по 6 человек. Площадка меньше, чем в обычном волейболе (боковая линия 10 метров, задняя линия 6 метров), кроме того, ниже и высота сетки (у мужчин 1.15 метра, у женщин 1.05 метра). При подаче, блоке, атакующем ударе отрывать седалище от пола нельзя, допускается лишь кратковременно приподниматься при приеме подачи. Допускается блокировать подачу.
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