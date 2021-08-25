Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях
Плавание: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях
НовостиСпорт Токио 2020
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Правила практически соответствуют олимпийским, за исключением частичных корректировок соответственно ограничениям. Для спортсменов с ограничениями зрения, поскольку на финише и при развороте существует риск травмы из-за удара об стенку, допускается подача тренером сигнала о приближении с использованием шеста для касания. Для спортсменов, чьи ограничения возможностей конечностей не позволяют стартовать прыжком с тумбочки, допускается старт из воды. В зависимости от видов ограничений и подвижности спортсмены подразделяются на отдельные классы, состязания проводятся по этим классам.
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