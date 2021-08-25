Настольный теннис: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Наряду с мужскими и женскими индивидуальными состязаниями, проводятся состязания в группах по 2-4 человека. Размеры теннисного стола, ракеток и мяча в целом соответствуют олимпийским, однако в зависимости от класса ограничений участников имеются особые правила подачи и пр. Матч состоит из пяти партий до 11 очков каждая, победителем становится сторона, выигравшая 3 партии.

Ограничения возможностей в целом подразделяются на ограничения возможностей конечностей и ментальные ограничения. Спортсмены с ограничениями конечностей делятся на стоячих и колясочников, в зависимости от степени ограничений в порядке убывания тяжести спортсмены подразделяются на классы от 1 до 5 (колясочники) и от 6 до 10 (стоячие). Лица с ограничениями ментальных возможностей состязаются в едином классе 11. Поскольку у колясочников высота сиденья дает преимущество, определена максимальная толщина подушки – 15 сантиметров.

Зрелищность игре придает разница приемов в зависимости от ограничений возможностей игроков, которые могут пользоваться тростью, брать ракетку ртом и т. п.

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