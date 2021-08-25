Тхэквондо: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Этот спорт вошел в официальную программу соревнований на токийской Паралимпиаде. Участвуют спортсмены с ограничениями возможностей верхних конечностей. Используемая площадка и время матча (3 раунда по 2 минуты с перерывом 1 минута) одинаковы с олимпийскими, защитное оборудование – шлем, протекторы, капа и перчатки тоже не отличаются. И у мужчин, и у женщин состязания проводятся в трех весовых категориях. Удары ногой в голову не допускаются – только в корпус. За проведенный удар засчитывается 2 очка, за удар с разворотом на 180 градусов – 3 очка, за удар со сменой опорной ноги из суммарного разворота на 360 градусов – 4 очка.

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