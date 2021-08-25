Триатлон: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Этот спорт входит в паралимпийскую программу с предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро. Проводится в трех категориях – среди колясочников, а также стоячих спортсменов и спортсменов с нарушениями зрения. Дистанции составляют половину олимпийских (плавание 0.75 километра, велосипед 20 километров, бег 5 километров). Колясочники используют велосипеды с ручным приводом. Спортсменов с нарушениями зрения сопровождает ассистент-проводник. Одним из факторов успеха является быстрота при смене вида состязаний.

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