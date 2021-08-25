Баскетбол на колясках: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Основные правила в отношении размеров площадки, высоты колец, а также мяча, количества игроков и т. д. в целом совпадают с олимпийскими. В зависимости от степени ограничений физических возможностей игроки подразделяются на восемь классов: в порядке убывания тяжести от 1.0 балла до 4.5 баллов с шагом 0.5 балла. Сумма баллов пяти игроков команды, находящихся на площадке, не должна превышать 14.0 баллов. Благодаря ловкому маневрированию, быстрым распасовкам, отчаянной борьбе за мяч этот спорт выступает своего рода «визитной карточкой» паралимпийских дисциплин. Особую зрелищность ему придает разнообразие применяемых командами тактических приемов – например, блокирование защиты противника игроками с более сильными ограничениями для того, чтобы помочь своему товарищу с более легкими ограничениями выполнить бросок (т. н. «ширма») и т. п.

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