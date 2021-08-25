Паралимпийское фехтование: : Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Этот спорт предназначен для лиц с повреждениями позвоночника, ампутированными ногами и другими физическими ограничениями нижней части тела. Спортсмены состязаются сидя в закрепленных колясках, двигая лишь верхней частью тела. В целом правила такие же, как на Олимпиаде. Участники подразделяются на категории – владеющие мышцами брюшного пресса для поддержания равновесия тела в сидячем положении составляют категорию A, не владеющие брюшными мышцами и не поддерживающие сидячее равновесие – категорию B. На токийских Играх индивидуальные состязания проводятся среди как мужчин, так и женщин на рапирах (в металлических корсетах, допускается укол только в туловище), шпагах (допускается укол верхней половины тела) и саблях (помимо укола, допускается рубящий удар, зона поражения – верхняя половина тела). Командные состязания 3 на 3 проводятся на шпагах и рапирах.

Поединок начинается с установки колясок под углом 110 градусов к продольной серединной линии. Затем измеряется длина руки каждого участника вместе с оружием, расстояние между противниками определяется по меньшей величине. Во время матча действует правило – запрещается приподниматься над сиденьем коляски.

В индивидуальных отборочных поединках победителем становится тот, кто за 3 минуты первым нанесет 5 туше (уколов). В финальном турнире проводятся 3 сета по 3 минуты, побеждает тот, кто первым нанесет 15 туше. В командных состязаниях участвуют по 3 спортсмена, проводятся по три сета до 5 туше за 3 минуты. Победителем становится команда, которая первой набрала 45 туше за 9 сетов, либо набравшая больше туже к окончанию всех сетов. Как в индивидуальных, так и в командных состязаниях при равном количестве очков назначается по одной дополнительной минуте до первого туше.

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