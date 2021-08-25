Регби на колясках: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Мужчины и женщины соревнуются смешанными командами. Ширина поля соответствует баскетбольной площадке. Каждая команда состоит из 12 человек, на площадке состязаются 4 на 4 игрока. Играют специальным круглым мячом, который пасуют либо перевозят на коленях, очко засчитывается, если передняя или задняя пара колес четырехколесной коляски игрока с мячом коснется или пересечет контрольную линию. Игроки с ограничениями физических возможностей конечностей проходят тестирование мускулатуры и функциональности тела, и в зависимости от степени тяжести ограничений определяется (в порядке от более тяжелого) класс в баллах от 0.5 до 3.5 с шагом 0.5. Суммарное количество баллов четверки игроков на площадке не должно превышать 8. Если на площадку выходят игроки-женщины, этот лимит увеличивается на 0.5 балла за каждую. В состязаниях на колясках допускается единственный вид захвата. Матч состоит из 4 периодов по 8 минут. Действует ограничение времени, подобное баскетбольному: если атакующая команда не зарабатывает очко за 40 секунд – мяч переходит к противнику. Допускаются пасы вперед, везти мяч на коленях допускается по 10 секунд, после чего следует либо выполнить ведение, либо отдать пас. Коляски двух типов – нападения и защиты.

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