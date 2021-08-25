Теннис на колясках: Паралимпийские игры 2020 года в Токио, информация о соревнованиях

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях

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Матчи проводятся в 3 сета. Размер корта, величина ракеток и мяча такие же, как на Олимпиаде, однако в паралимпийском спорте допускается возврат мяча после двух отскоков. Из-за того, что коляска не может двигаться вбок, умение игроков маневрировать, разворачивая коляску, придает этому спорту особую зрелищность.

Помимо мужских и женских одиночных и парных состязаний, в которых участвуют только спортсмены с ограничениями возможностей нижних конечностей, проводятся смешанные одиночные и парные состязания среди тех, у кого также имеются ограничения возможностей верхних конечностей (класс квад). В классе квад в зависимости от степени ограничения возможностей допускается использование колясок с электроприводом, а также фиксация ракетки к руке лентой.

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