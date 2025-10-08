Японский эколог Фукано Юя видит в биоразнообразии отражение человечества

Японские учёные

Необходимость сохранения биоразнообразия очевидна, но симпатия человека к определённым видам может нарушить экологическое равновесие. Фукано Юя из университета Тиба рассматривает взаимодействие между человеком и миром природы с точки зрения эволюционной психологии, предлагая новые подходы к осмыслению экологических проблем.

Эколог. Родился в Фукуоке в 1985 году. Доцент университета Тиба. В 2013 году защитил докторскую диссертацию в университете Кюсю. До вступления в нынешнюю должность в 2022 году был научным сотрудником Токийского университета сельского хозяйства и технологий и доцентом Института устойчивого сельского хозяйства Токийского университета. Получил премию Миядзи Экологического общества Японии (2022), премию Университета Тиба для выдающихся исследователей (2024), премию молодых учёных Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (2025) и другие награды. Автор нескольких книг, в том числе «Мир полон эволюции» (Сэкай ва синка ни мититэ иру).

Оазисы на островах тепла

Урбанизация оставила неизгладимый след на планете, изменив ландшафты больших территорий земного шара. По мере того как атмосфера нагревается, преобладание таких теплоудерживающих материалов, как асфальт, камень и металл, создаёт в городах жаркие «острова тепла», оказывая серьёзное влияние на городскую флору и фауну.

Эколог Фукано Юя из Университета Тиба отмечает, что большинство исследований воздействия теплового стресса на дикую природу в городских условиях было сосредоточено на животных. Сместив фокус внимание на растительный мир, он возглавил межведомственную группу, которая исследовала распространение Oxalis corniculata, низкорослого растения, известного как кислица рожковая.

Этот широко распространённый вид прекрасно чувствует себя как в парках, так и в трещинах на дорогах и тротуарах. В зависимости от условий окружающей среды его листья могут быть зелёными или красными. Фукано заметил, что, в то время как в парках и зелёных зонах листья кислицы тоже зелёные, вблизи водонепроницаемых, удерживающих тепло поверхностей, таких как асфальт, встречаются растения с красными листьями. Вместе с коллегами они решили разобраться в причинах таких изменений.



Слева вверху: кислица с зелёными листьями; слева внизу: кислица с красными листьями; справа: кислица, растущая в трещине на дороге в токийском районе Маруноути (© Фукано Юя)

Команда изучила онлайн-изображения растения из разных локаций по всему миру, и смогла продемонстрировать связь между урбанизацией и цветом листьев кислицы. Они изучили, являются ли различные вариации адаптивным признаком, и обнаружили, что экземпляры с красными листьями лучше справляются с тепловым стрессом, в то время как их зеленолистные собратья лучше справляются с нестрессовыми условиями – это первое в мире открытие вида, адаптированного к городским островам тепла. Команда опубликовала результаты исследования в журнале Science Advances в 2023 году.

В то время как кислица представляет собой интересный пример приспособляемости, большинство представителей дикой природы не столь устойчивы. Изменение климата уже привело к вымиранию многих видов, и ожидается, что ещё бесчисленное множество видов исчезнет, поскольку планета продолжает нагреваться. Фукано бьёт тревогу, предупреждая, что, поскольку о сложном функционировании экосистем известно мало, невозможно предсказать, как потеря даже одного вида повлияет на неустойчивое равновесие в природе. «Мы все находимся на борту космического корабля под названием ‘Земля’, – говорит он. – Но без понимания принципов его работы, как мы можем привести судно в порядок, когда что-то выйдет из строя?»

Внимание к биоразнообразию

Многие города делают ставку на городские оазисы в рамках планов ревитализации, создавая сады, парки и другие зелёные зоны, чтобы оживить серые бетонные ландшафты и предоставить жителям возможность соприкоснуться с природой. Однако Фукано отмечает, что такие пространства тщательно спроектированы человеком, что ограничивает разнообразие флоры и фауны. Травяные газоны, например, являются популярным видом городской зелени, которая, хотя и отлично подходит для пикников и отдыха, представляет собой простую экосистему, состоящую из ограниченного числа специально отобранных видов. Фукано исследовал влияние такого фаворитизма, пытаясь понять, как человеческая психология влияет на биологическое разнообразие.

Анализируя усилия по сохранению природы, он говорит, что люди склонны отдавать предпочтение так называемым привлекательным животным – например, пандам – перед менее привлекательными созданиями, и это предубеждение оставляет многие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, на произвол судьбы. «Фаворитизм может так или иначе повлиять на биоразнообразие», – заявляет Фукано. Он подчёркивает опасность пристрастного выбора, описывая, как «ненавистное» насекомое, которому позволили исчезнуть, может оказаться единственным опылителем любимого сорта растения, а их симбиотические отношения обрекают обоих на одинаково печальную участь. Ситуация усугубляется воздействием скрытой предвзятости, из-за которой людям трудно осознать, как личные интересы влияют на наши решения.

Прекрасным примером этого является отношение японцев к изменению климата. Несмотря на то, что осведомлённость общественности об этой проблеме продолжает расти, глобальный опрос, проведённый французской социологической компанией Ipsos, показывает, что лишь немногие жители Японии на самом деле чувствуют необходимость предпринимать какие-то шаги самостоятельно. Фукано и его команда нашли способ обратить вспять эту тенденцию – аниме. В частности, они изучили влияние на поступки людей игровой и аниме франшизы «Ушастые друзья» (Кэмоно фрэндс), действие в которой происходит в зоопарке с животными, выглядящими как очаровательные девушки.

Аниме 2017 года, в котором среди прочих фигурировали виды, находящиеся под угрозой исчезновения, стало очень успешным в Японии. Команда Фукано проанализировала изменения в суммах пожертвований в трёх зоопарках Токио и обнаружила заметное увеличение средств, выделенных для 30 животных, представленных в аниме, по сравнению с пожертвованиями для 129 животных, не показанных в сериале. Фукано говорит, что полученные результаты свидетельствуют о неиспользованном потенциале таких субкультурных жанров, как аниме, для поддержки усилий по сохранению природы. «Культурные и образовательные учреждения, такие как музеи, как правило, полагаются на устоявшиеся подходы – документальные программы и тому подобное, – чтобы привлечь общественный интерес к своим программам, – объясняет он. – Наше исследование показывает, что такие субкультурные жанры, как аниме, также могут играть ключевую роль».



Плакат с изображением персонажей «Ушастых друзей» (© KFP)

Проблема солнечных батарей

Ещё одной тенденцией с непредвиденными последствиями для биоразнообразия стало распространение крупных солнечных электростанций. Они занимают обширную территорию, которая, как правило, очищается от растительности и в значительной степени покрывается бетоном, что наносит серьёзный ущерб существующим экосистемам. Фукано и его коллеги объединились с компанией «Токю фудосан» и Министерством окружающей среды, чтобы выяснить как можно ограничить влияние этих объектов на среду.

Фукано говорит, что изменение подходов к управлению для содействия сохранению биоразнообразия принесёт пользу крупным солнечным электростанциям за счёт повышения эффективности и поможет сохранить экосистему. Например, высокие летние температуры снижают эффективность выработки электроэнергии, воздействуя на солнечные батареи. Но Фукано объясняет, что вместо того, чтобы уничтожать растительность или прокладывать бетонные дорожки между панелями, как это сейчас принято, можно создать на территории солнечных электростанций богатые растениями экосистемы, луга или водно-болотные угодья, что поможет снизить температуру и потенциально повысить эффективность станций. Растения также замедлят сток дождевых вод, помогая снизить риск наводнений и других стихийных бедствий.

Личный вклад каждого

Размышляя о событиях по другую сторону океана, Фукано говорит, что он обеспокоен проблемами американских университетов и сокращением государственного финансирования научных исследований в США. «В идеале поддержка фундаментальных исследований должна продолжаться непрерывно, независимо от того, какая партия находится у власти», – говорит он. Воздерживаясь от рассуждений о первопричине растущего межпартийного раскола в США, Фукано отмечает, что объектами атак консерваторов стали так называемые элитные университеты.

Он задаётся вопросом, не связано ли это с тем, что университеты пренебрегают открытыми отношениями с местными сообществами. Фукано подчёркивает, что потеря доверия общественности – это риск, с которым сталкиваются и японские вузы. «Университеты должны помнить о своей роли в обществе, – говорит он. – Они должны поддерживать прочные отношения с общественностью и приносить пользу там, где они расположены». В качестве примера он приводит информационно-просветительские программы, объясняя, что так университеты могут знакомить школьников и общественность о проводимых исследованиях и вдохновлять следующее поколение учёных.

Сам Фукано показывает пример, используя такие доступные, повседневные темы, как городские сорняки или аниме. Отвечая на вопрос, что мы можем сделать для сохранения природы, он перефразирует слова эколога из Франции Анны Ларигодери, получившей в 2024 году премию «Голубая планета»: выбирать продукты осознанно и голосовать за тех, кто заботится о планете.

Что касается продуктов питания, то, по словам Фукано, рост потребления говядины оказал серьёзное влияние на биоразнообразие. Японских коров кормят соевыми бобами, импортируемыми из Бразилии, большая часть которых выращивается на землях, отвоёванных у тропических лесов Амазонки. Таким образом, даже употребляя японскую говядину, люди способствуют уничтожению уникальной природной среды на другой стороне земного шара.

Такая обыденность, как наши пищевые привычки, тоже связана с проблемами окружающей среды. Осознание связи между повседневностью и биоразнообразием помогает понять последствия нашего выбора и открывает путь к изменению привычек – например, переходу на альтернативные продукты питания с меньшим воздействием на окружающую среду, такие как заменители мяса. «Мелкие изменения ведут к большим переменам, – заявляет Фукано. – Как исследователь-эколог, я хочу побудить людей действовать, показывая скрытые механизмы работы нашей среды обитания».

Фотография к заголовку: Фукано Юя в ботаническом саду кампуса Мацудо университета Тиба (© Shime, Inc.)