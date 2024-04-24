Хиросэ Юити: от виндсерфера до хранителя древнего мастерства

Издалека ткани эдо-комон кажутся ничем не примечательными, но стоит только присмотреться, как обнаруживаются их замысловатые изящные узоры. В этой статье мы расскажем о токийской мастерской по окраске тканей со столетней историей. Ею владеет семья Хиросэ Юити, бывшего профессионального виндсерфера высочайшего уровня, чья любовь к традиционному кимоно движет его творческими начинаниями в качестве главы этого ремесленного дома в четвёртом поколении.

Родился в Токио в 1978 году. Глава красильной мастерской Хиросэ (Синдзюку, Токио) в четвёртом поколении. В начальной школе занялся виндсерфингом и преуспел в этом виде спорта, пройдя отбор в качестве потенциального участника в сборную Японии на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. После окончания университета занялся семейным бизнесом. Сегодня мастерская продаёт традиционные изделия в дорогих магазинах Японии, одновременно расширяя границы искусства создания кимоно, в том числе благодаря сотрудничеству с парижскими дизайнерами. Действительный член Японской ассоциации традиционных ремёсел Когэй.

Энергичный Хиросэ Юити – представитель четвёртого поколения искусных ремесленников, уже более 100 лет владеющих мастерской, которая окрашивает ткани для кимоно в стиле эдо-комон.

В мастерской в токийском районе Синдзюку все пространство заполнено печатными досками длиной 7 метров. Трафареты с изящными узорами методично перемещаются вдоль досок, оставляя на ткани рисунок. Плавность переходов между отпечатками, обеспечивающая однородность узора, – признак опытного мастера. Работа в помещении, в котором поддерживается оптимальная температура и влажность, требует предельной концентрации.

Узорная окраска в стиле эдо-комон изначально использовались для окраски официальных накидок камисимо, которые самураи носили поверх кимоно в период Эдо (1603-1868). Поощряя простой и бережливый образ жизни, сегунат часто издавал указы, запрещающие населению носить роскошную одежду. Но жители Эдо, которые любили стиль и моду, обошли этот запрет, используя ткани, окрашенные таким образом,что издалека они выглядели скромно и непритязательно, но при ближайшем рассмотрении оказывались покрыты изысканным узором. Это и есть эдо-комон.

Наиболее характерны для эдо-комон были узоры из полос или крошечных точек, напоминающих акулью кожу. Часто популярные узоры также несли символический смысл. Например, считалось, что узор из игральных костей приносил удачу; баклажаны с их гладкой кожицей символизировали защиту от порезов и ссадин; а острые перцы, отпугивающие насекомых, отводили недобрых людей. Оптимальные сочетания узоров и цветов были отличительной чертой настоящих модников эпохи Эдо.

Сегодня, как и в прошлом, трафареты Эдо-комон, изготовленные из трёх тонких листов бумаги васи, ламинированной танином из хурмы, производятся в основном в регионе Исэ префектуры Миэ. Мастера по изготовлению трафаретов используют нож для гравировки, вырезая невероятно утончённые узоры. Трафареты, для создания которых необходимы высококачественная бумага, острые как бритва ножи и типично японское внимание к деталям, настолько прочны, что могут прослужить более 100 лет.



Смесь клея и красителя наносится на ткань через трафарет. Количество людей в мастерской может влиять на влажность, поэтому необходимо соответствующим образом регулировать рабочий процесс (фотография Ханаи Томоко)

Хиросэ движется с естественной плавностью и выверенностью. Так и должно быть, учитывая, что он бывший виндсерфер, прошедший отбор в сборную Японии для участия в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Что он чувствовал, делая выбор между карьерой профессионального спортсмена и семейным бизнесом?

Напутствие отца

«В детстве я проводил много времени в мастерской, так что можно сказать, что краски у меня в крови, – смеётся Хиросэ. – Работники моего отца были очень увлечёнными людьми и казались мне тогда очень крутыми. Я всегда собирался в конце концов вернуться к семейному ремеслу, но планировал продолжать заниматься виндсерфингом лет до 30. Но в возрасте 22 лет, на последнем курсе университета, за день до моего отъезда на зарубежный турнир отец отвёл меня в сторону и неожиданно сказал: “Я полагаю, это будет твоё последнее соревнование...” Мой дед любил повторять: “Ты можешь начать свой путь в любом возрасте, но чем раньше ты начнёшь, тем лучше всё сложится”. В конечном счёте, у меня просто пропало желание соревноваться, и я вернулся домой ещё до окончания турнира».

Хиросэ было грустно расставаться со спортивной карьерой, но он был полон решимости сменить профессию и продолжить семейное дело. Оглядываясь назад, он говорит: «В некотором смысле, это хорошо, что мне не дали выбора. Мне ничего не оставалось как оставаться стойким и упорным. И, кроме того, я по-настоящему полюбил Эдо-комон».



На этих фотографиях Хиросэ ещё намеревается участвовать в соревнованиях по виндсерфингу на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Сейчас он с удовольствием рассматривает их со своими детьми (фотография Ханаи Томоко)

Проработав мастером по окраске тканей уже 22 года, Хиросэ знает, что самые простые на непосвящённый взгляд задачи могут оказаться самыми сложными: «Из множества используемых узоров эпохи эдо-комон самым стильным является тонкая полоска. На первый взгляд, обычные ровные вертикальные линии, нигде не пересекающиеся. Но в случае с эдо-комон, чем проще узор, тем сложнее его выполнить. Здесь нет места для ошибки. Один известный мастер по изготовлению трафаретов смог нанести тридцать полосок на трафарет площадью всего в один сун, чуть больше трёх сантиметров. Я полагаю, он задумал это как вызов любому мастеру. Это битва характеров между ремесленниками. Я могу понять, почему красильщики тратят столько усилий на создание тонких линий или почему хотят сделать именно узор из полосок своей последней работой. Это предельное испытание мастерства».



Полосы ткани для кимоно ткутся шириной чуть более 30 сантиметров. Кроме рисунка в полоску (справа), существуют различные варианты узоров в стиле эдо-комон. Выбор цвета для узора – задача красильщика; у разных мастера цвета немного отличаются (фотография Ханаи Томоко)

Хиросэ признает, что окрашивание с помощью трафаретов может быть одновременно трудным и увлекательным занятием. Но когда он говорит, невольно заражаешься его энтузиазмом и любовью к Эдо-комону.

Возможно, в мире есть семьи, где представители нового поколения не могут смириться с тем, что они должны продолжать семейное дело. Хиросэ подчёркивает, что ему очень повезло, что он полюбил семейное ремесло.

Когда встречаются кимоно и Версаль

В современную эпоху продажи кимоно падают, и когда Хиросэ возглавил компанию, дела в ней шли неважно. Чтобы вдохнуть в бизнес новую жизнь, он решил попробовать выпускать палантины в стиле эдо-комон. Идея может показаться странной, но мастерская Хиросэ уже не впервые делает ставку на освоение новых территорий. Вскоре после Второй мировой войны дед Хиросэ начал выпускать галстуки, сочетающие традиционные узоры эпохи Эдо-комон с западными мотивами. В послевоенные десятилетия быстрого экономического роста Японии они продавались очень хорошо, что позволило компании быстро встать на ноги после трудностей военного времени и послевоенной разрухи. Очевидно, что Хиросэ не уступает отцу и деду в умении принимать смелые решения и ориентироваться на будущее.

Он серьёзно расширил горизонты семейного бизнеса. Участвуя в выставке в Париже, мастерская привлекла внимание Парижской школы декоративного искусства, самой престижной школы прикладного искусства Франции, и Хиросэ получил приглашение провести в ней мастер-класс. Там он познакомился со свежими и новаторскими идеями восприимчивых французских студентов.

«Эдо-комон изначально был воплощением свободного самовыражения в одежде. Я не вижу необходимости пытаться сохранить устаревшие узоры; важно сохранить само ремесло, технику печати по ткани. Это нормально, что узоры меняются в соответствии со временем», говорит Хиросэ. Его компания приобрела дизайн, победивший в студенческом конкурсе, что привело к созданию «Paris Chidori» – творческого тандема, вдохновлённого парижским стилем и традицией эдо-комон.



В 2023 году был создан Париж-комон, окрашенный с помощью трафарета созданного на основе узора версальского паркета, который был очень популярен во Франции в XVII веке, – результат сотрудничества Хиросэ с парижскими дизайнерами. На дизайн обратили внимание французские журналы (предоставлено Хиросэ Юити)

Это сотрудничество произвело фурор, и к Хиросэ обратились несколько крупных зарубежных домов моды. Однако работа с ними потребовала бы массового производства, и, размышляя о том, стоит ли расширять свой бизнес, чтобы заняться этим проектом, он обнаружил работы другого мастера-красильщика, одного с ним поколения.

«Я был совершенно ошеломлён красотой его работ. Это заставило меня по-новому оценить традицию Эдо-комон и переоценить то, чем я пытался заниматься до этого – искал возможности за границей и пытался сделать что-то “необычное”. Именно тогда я решил, что моё будущее – это работа своими руками».

Это было озарение, которое возродило в Хиросэ желание усовершенствовать свои навыки печати по ткани. «В наши дни искусственный интеллект может воспроизвести даже небольшие неровности, присущие ручной работе. Но мне это неинтересно; я не думаю, что мне нужна помощь искусственного интеллекта. По сути, красота предмета рождается в руках людей, которые его создают. Хотя в мире традиционных художественных ремёсел, возможно, и не заметно серьёзных изменений, но перемены происходят постепенно. Мой образ мышления заметно изменился за последние десять лет».

Такова сегодняшняя позиция 45-летнего Хиросэ.



«Оседлав волну» – узор, созданный Хиросэ для кимоно фурисодэ, отличающегося длинными рукавами, для своей дочери, которая, как и её отец, стремится достичь международного успеха в виндсерфинге. В дизайне использован традиционный мотив волны, дополненный рисунком «бегущая вода». Хиросэ специально выбрал изумрудно-зеленую, голубую и белую цветовую гамму, которая подчёркивает загар дочери. Подкладка кимоно также украшена рисунком в виде зелёной волны (предоставлено Хиросэ Юити)

«Зарубежные дома моды могут ослеплять блеском гламура, но по сути их успех коренится в богатой истории и мастерстве ремесленников, так же как и в Эдо-комоне», – говорит мастер.

В прошлом году Хиросэ в четвёртый раз был выбран для участия в выставке традиционных художественных промыслов Японии. Он также реализовал свои амбиции и стал полноправным членом Японской ассоциации ремёсел Когэй. К достижению этой цели он стремился с тех пор, как девять лет назад его впервые выбрали для участия в выставке. Строгий экзамен, который он прошёл, чтобы присоединиться к этой некоммерческой организации, защищающей и развивающей традиционные японские ремёсла, позволил ему объективно взглянуть на свои собственные работы. Он также понял, что способ создания его работ меняется в зависимости от того, к чему он стремится и какие цели ставит перед собой.

Каким же Хиросэ видит своё будущее?

»Я хочу работать и как мастер, воплощающий в жизнь желания заказчика, и как художник, реализующий свои собственные идеи, которые становятся востребованы клиентами. Я чувствую, что сейчас способен делать и то, и другое».

Работая в сотрудничестве с французским дизайнером, Хиросэ создал узор, который он назвал «Париж-комон», применив его к ткани, из которой были изготовлены палантины и кимоно, представленные на мероприятиях в Париже. Продолжая совершенствовать своё мастерство и создавая уникальные работы, Хиросэ, гордящийся своим делом мастер в четвёртом поколении, надеется донести до всего мира привлекательность Эдо-комона и продолжить славные традиции своего ремесла.

Мастерская печати на ткани Хиросэ

Адрес: Nakaochiai 4-32-5, Shinjuku-ku, Tokyo

Как добраться: 10 минут пешком от станции Накаи на линии Сейбу Синдзюку.

Тел.: 03-3951-2155

Вебсайт: https://komonhirose.co.jp/hirose-senkoujou.html

Фотография к заголовку: Даже в наши дни пол мастерской устлан плотно утрамбованной землёй, чтобы обеспечить оптимальную влажность. На заднем плане – в идеальном порядке развешаны кисти и другие инструменты, используемые в процессе окрашивания (фотография Ханаи Томоко)