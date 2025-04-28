Геноцид в Руанде послужил толчком к карьере в сфере изучения заболеваний

В результате резни, прокатившейся по Руанде в 1994 году, погибло более миллиона человек. Франсуа Нийонсаба, потерявший тогда около 50 членов своей большой семьи, сегодня работает исследователем и педагогом в Японии, где занимается изучением инфекционных заболеваний, мечтая уменьшить их угрозу для жителей Африки и других развивающихся стран.

Родился в Руанде в 1968 году. Учился в Китайском медицинском университете, затем получил степень доктора философии в Университете Дзюнтэндо и стал преподавать в Центре исследований атопии на медицинском факультете того же университета. После работы преподавателем на факультете международных либеральных искусств занял должность заместителя декана, а в апреле 2024 года был назначен деканом факультета международных либеральных искусств и заместителем директора Исследовательского центра атопии.

Миссия по лечению инфекционных заболеваний

«Это твоя мечта». «Не сдавайся». «Ты можешь это сделать».

Франсуа Нийонсаба из университета Дзюнтендо говорит, что преодолел бесчисленные трудности, повторяя про себя эти фразы. Он бросил вызов трагической судьбе, пережив голодное и больное детство, чтобы добиться успеха в своей области.

В его словах есть какая-то мрачность. «В развивающихся странах Африки и других регионах инфекционные заболевания уносят около 3 миллионов жизней в год. Моя мечта - разработать лекарства для борьбы с такими болезнями», – говорит он.

В настоящее время Нийонсаба занимается такими областями исследований, как инфекционные заболевания в мире, кожная иммунология и аллергология. Все они связаны с его вкладом в лечение инфекционных заболеваний путем изучения антимикробных белков в коже.

Война перевернула мир с ног на голову

Нийонсаба начал изучать медицину в Китае в 1988 году. Он изучал китайский язык в Пекинском университете иностранных языков и китайскую медицину в Китайском медицинском университете в Шеньяне. В 1994 году, получив квалификацию пластического хирурга-ортопеда, он готовился вернуться в Руанду, чтобы заниматься медицинской практикой, когда там разразилась гражданская война. Конфликт между хуту и тутси усугубился порождением ненависти не только между хуту и тутси, но и между представителями одной и той же этнической группы, в результате чего соседи устраивали резню друг друга по всей стране. Нийонсаба отменил свои планы по возвращению домой. Поскольку правительство Руанды перестало поддерживать граждан, обучающихся за границей, он стал работать диджеем, чтобы поддержать свои исследования.



Слева – в Китайском медицинском университете в 1994 году; справа – в ночном клубе Шеньяна, где он крутил диски в качестве диджея, чтобы поддержать себя в 1995 году (предоставил Франсуа Нийонсаба)

Два года спустя Нийонсаба, все еще находясь в Китае, получил от брата письмо, в котором говорилось, что погибли 50 его родственников, включая мать. Резня, устроенная Руандийским патриотическим фронтом, унесла жизни 10 из 16 его братьев и сестер.

«Я спрашивал себя, как Бог может быть таким жестоким. Однако мне повезло, что я выжил. Этот опыт заставил меня почувствовать, что я должен выжить любой ценой», – говорит он.

Через некоторое время Нийонсаба получил предложение работать врачом от Руандийского патриотического фронта, который предложил ему вернуться в Руанду. Однако, по его словам, он не мог заставить себя работать на организацию, которая убила его семью. В 1998 году знакомый японец помог ему отправиться в Японию. Хотя первоначальный план Нийонсабы состоял в том, чтобы немедленно искать убежище во Франции, основываясь на рекомендациях знакомых и исследователей, он решил возобновить свои медицинские исследования в Университете Дзюнтэндо.

«Если бы я отправился во Францию в качестве беженца, мне пришлось бы отказаться от своей мечты стать врачом или исследователем. Япония и японский народ спасли меня и изменили мою жизнь», – говорит он.

Спасти как можно больше жизней

Однако в Японии он не мог забыть ни свою мать, ни братьев и сестер, ни друзей, которых он потерял в гражданской войне. Несмотря на глубокую печаль, его переполняло чувство цели – спасти как можно больше жизней благодаря силе медицины.



Руандийские беженцы покидают лагеря в Заире (ныне Демократическая Республика Конго) недалеко от Гомы, чтобы вернуться в свою страну в 1996 году (© AFP/Jiji)

Руандийцы, бежавшие от гражданской войны, стали жертвами не только резни и войны, но и инфекционных заболеваний, которые распространялись из-за отсутствия медицинской помощи. В развивающихся странах туберкулез, СПИД и малярия уносят больше жертв, чем болезни, связанные с образом жизни, травмы или рак. Поразмыслив, Нийонсаба решил сменить специализацию, решив, что исследования инфекционных заболеваний позволят ему спасти жизни большего числа африканцев. Получив докторскую степень в Университете Дзюнтендо, Нийонсаба начал работать в университетском Центре атопии, где принимал активное участие в исследованиях антимикробных белков.

Присутствуя на коже живых существ, противомикробные белки ведут себя подобно антибиотикам, стремительно увеличиваясь при обнаружении вирусов или бактерий. Главная цель исследований Нионсабы заключалась в том, чтобы выяснить, можно ли использовать это свойство для лечения других инфекционных заболеваний.

В 2022 году Нийонсаба обнаружил, что у пациентов с атопическим дерматитом подавляется аутофагия – процесс, в ходе которого клетки утилизируют ненужные белки. Он нашел вещество, которое могло бы повысить иммунитет за счет восстановления этой функции переработки.

«Я хочу посмотреть, как мы можем индуцировать антимикробные белки для повышения иммунитета у людей, и сделать возможным использование таких препаратов для борьбы с различными заболеваниями в клинических условиях», – говорит он.

Спасение от нищеты благодаря образованию

Нийонсаба родом из Бунгве, небольшого городка у границы с Угандой на севере Руанды, расположенного в 50 километрах к северу от столицы страны Кигали. Выросший в семье, которая в основном выживала за счет сельского хозяйства, он часто голодал в детстве. Если в какой-то день ему давали картофель или молоко, он считал себя счастливчиком.

Отец Нийонсабы хотел, чтобы он пошел в школу, чтобы вырваться из нищеты, и разрешил ему посещать занятия при условии, что он будет собирать воду и ухаживать за домашним скотом. В 1982 году Нийонсаба был отобран правительством страны для обучения в Academie De La Salle, школе-интернате в соседней Бюмбе. Его родители продавали по три головы скота в год, чтобы оплатить его обучение. Это было началом жизни, в которой он учился, чтобы осуществить свою мечту. В средней и старшей школе он посвятил себя изучению математики, физики, биологии и химии, в которых преуспел.



Нийонсаба (третий слева сзади с рукой на плече друга) возле своей средней школы в 1985 году (предоставил Франсуа Нийонсаба)

Во время учебы в Пекине в 1989 году он стал свидетелем расправы на площади Тяньаньмэнь, в ходе которой произошли столкновения студенческих демонстрантов с властями. Университет погрузился в хаос, а студенты столкнулись с жесткими репрессиями, но он не бросил учебу.

«Я хотел вырваться из нищеты. Усердно занимаясь, я мог расширить свои возможности. Кроме того, я был обязан сделать все возможное для своей семьи, которая меня поддерживала», – говорит он.

Преодолевая невежество

Основным направлением борьбы с инфекционными заболеваниями является образование. Не имея возможности получить надлежащее образование, многие жители развивающихся стран не знают, как правильно бороться с инфекционными заболеваниями. ВИЧ не содержится в поте, слюне или слезах и не может передаваться при объятиях или поцелуях, но руандийцев этому не учат. Вместо этого в стране царят предрассудки и дискриминация, а ВИЧ воспринимается как омерзительная болезнь.

Когда Нийонсаба вернулся в Руанду в 2011 году, он навестил своего школьного друга, у которого развился СПИД и который весил всего 30 килограммов по сравнению со 100 килограммами в прошлом. Неграмотная мать его друга просила не трогать сына, чтобы он не «заразился СПИДом». Нийонсаба сказал ей, что болезнь не может передаваться через прикосновение, но безрезультатно.

«Я крепко обнял своего друга и поцеловал его в щеку. Он заплакал от радости», – рассказывает Нийонсаба.

Его другу оставалось жить всего несколько недель, и он уже начал готовиться к похоронам. Однако, когда он начал принимать таблетки, прописанные врачом, которого направил Нийонсаба, его здоровье чудесным образом улучшилось. Через шесть месяцев он вернулся к нормальной жизни.



Нийонсаба приветствует жителей в Бунгве, Руанда, в 2011 году (предоставил Франсуа Нийонсаба)

«Нельзя полностью вылечить ВИЧ, но можно бороться с ним с помощью знаний. Пациенты могут вести нормальную жизнь. Они могут научиться предотвращать болезни и зарабатывать. Они могут ходить в больницу и покупать лекарства. Мы многого можем добиться, обеспечивая лучшее образование и борясь с бедностью», – говорит Нийонсаба.

Первый в истории декан-неяпонец

В апреле 2024 года Нийонсаба стал деканом факультета международных гуманитарных наук Университета Дзюнтэндо, став первым уроженцем другой страны, назначенным на эту должность. Считается, что его выбор был обусловлен свободным владением пятью языками (английским, французским, китайским, руандийским и японским) и способностью содействовать межкультурному взаимопониманию благодаря своим знаниям в области здравоохранения. В его пользу также сыграла позиция университета – не допускать дискриминации по национальному, половому или образовательному признаку.

Одной из целей факультета является подготовка медицинских переводчиков, которые работают с врачами и медсестрами, помогая им оказывать медицинские услуги, и пропагандистов здорового образа жизни, которые занимаются углублением знаний о профилактике заболеваний.



Нийонсаба читает студентам лекцию о борьбе с инфекционными заболеваниями (предоставлено университетом Дзюнтендо)

Став деканом, Нийонсаба особенно хочет сосредоточиться на обучении стратегиям борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний, которые пересекают национальные границы. Возьмем, к примеру, ВИЧ. До недавнего времени Япония была единственной промышленно развитой страной, которая сообщала о росте числа ВИЧ-инфекций. Также растет заболеваемость сифилисом.

«Люди в Японии склонны думать об инфекционных заболеваниях как о чем-то, что не затрагивает их страну, отличающуюся гигиеной и достатком. Они в некотором смысле беззащитны», - говорит он.

ВИЧ и сифилис часто передаются половым путем, но программа полового воспитания в Японии содержит мало информации, поэтому многие молодые люди получают неверные сведения в интернете.

«Мы должны рассказать студентам об их сексуальном здоровье и дать им понять, что инфекционные заболевания – это то, что может коснуться их лично. Слишком поздно пытаться сдержать инфекционное заболевание, когда оно уже распространилось. Мы учимся для будущего и для будущих поколений. Это не проблема, которая касается только далекой Африки», – говорит Нийонсаба.



«Проблемы со здоровьем затрагивают людей повсюду», – говорит Нийонсаба. (© Фудзивара Томоюки)

Помня слова Манделы

Нийонсаба говорит, что равняется на Нельсона Манделу, который боролся за прекращение апартеида в Южной Африке. Он всегда вспоминает цитату Манделы:

«Мы можем изменить мир и сделать его лучшим местом. В ваших руках все изменить к лучшему».

Фотография к заголовку: В качестве декана факультета международных гуманитарных наук Университета Дзюнтэндо Франсуа Нийонсаба специализируется на глобальных проблемах изучения инфекционных заболеваний (© Фудзивара Томоюки)