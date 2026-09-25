هيغان.. عيد الاعتدال البوذي لتكريم الأسلاف في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

يُعدّ «هيغان» (Higan) شعيرةً بوذية تُقام مرتين سنويًا في الفترات المحيطة بالاعتدالين الربيعي والخريفي. وخلال هذه المناسبة، يحرص كثير من اليابانيين على تكريم أسلافهم، ومن أبرز العادات المرتبطة بها زيارة قبور أفراد العائلة وتقديم القرابين لهم

الضفة البعيدة

يُعد «هيغان»، الذي يحل في الفترة المحيطة بالاعتدالين الربيعي والخريفي، مناسبة بوذية يُكرّم فيها الناس أسلافهم. وفي التعاليم البوذية، كانت كلمة «هيغان»، التي تعني حرفيًا «الضفة البعيدة»، تشير في الأصل إلى الحالة المثالية التي يسعى المرء إلى بلوغها من خلال الاستنارة. وتصف النصوص الدينية «الأرض الطاهرة» (الجنة) بأنها تقع «في الغرب»، ويُعتقد أن هذه الأرض تكون في أقرب نقطة إليها عندما تشرق الشمس تمامًا من الشرق وتغرب تمامًا في الغرب خلال فترتي الاعتدال. وقد أدى هذا الاعتقاد إلى النظر إلى الممارسات الروحية وتقديم القرابين للأسلاف في هذه الأيام على أنها ذات فاعلية خاصة، ولهذا السبب يحرص كثيرون على زيارة قبور عائلاتهم خلال هذه الفترة.

وتبدأ فترة «هيغان» قبل ثلاثة أيام من موعد كل اعتدال، وتستمر ثلاثة أيام بعده. وتُعد حلوى «بوتاموتشي» و«أوهاغي» من أصناف الحلويات اليابانية التقليدية التي يتم تناولها خلال هذه الفترة. أما في فصل الخريف، فترتبط زهور «هيغانبانا»، المعروفة أيضًا باسم زنابق العنكبوت الحمراء، بطقوس زيارة القبور. ويُقال إن انتهاء فترة «هيغان» يتزامن مع تغير الطقس نحو درجات حرارة أكثر دفئًا في الربيع، أو أكثر برودة في الخريف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)