فصل ”سوكو“ ... ظهور الصقيع

يصبح الصقيع أكثر شيوعا في هذه الفترة التي توافق ذروة الخريف، حيث يتغير لون أوراق أشجار القيقب واللبلاب.

يبدأ الفصل الشمسي المعروف باسم ”سوكو (ظهور الصقيع)“ في 24 أكتوبر/تشرين الأول تقريبا وفق التقويم الحديث. وفي تلك الفترة يبدأ الصقيع بالتشكل في شمالي اليابان والمناطق الجبلية. كما يتغير لون أوراق الأشجار تدريجيا، وكل شيء من حولنا يشعرنا بدخول الخريف.

تتناول هذه المقالة الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني تقريبا.

أوراق الخريف

تكتسي الجبال حلتها الخريفية، في حين تتلون أوراق الأشجار المتساقطة والشجيرات بألوان نابضة بالحياة، ويُشار إليها شعريا باسم ”كينشو (زخرف الخريف)“. تصنع أشجار ذات أوراق عريضة مثل أنواع مختلفة من أشجار القيقب المعروفة باللغة اليابانية باسم موميجي أو كايدي، أنماطا رائعة تغطي الجبال. كلمة موميجي مشتقة من الفعل موميئزورو الذي يشير إلى تغير لون الأوراق. وكلمة كايدي مشتقة من الكلمة القديمة ”كايرودي“ وتعني أقدام الضفدع والتي تشبه تلك الأوراق.



أوراق الخريف في وادي كاراساوا المتشكل بسبب التآكل الجليدي في أزومي في ماتسوموتو بمحافظة ناغانو (© بيكستا)

على الرغم من اختلاف أصول الكلمتين موميجي وكايدي، إلا أنهما اسمان عامان لأشجار القيقب عريضة الأوراق. تشير موميجي في علم البستنة إلى أشجار القيقب ذات الجيوب الغائرة (المسافات بين فصوصها)، بينما تشير كايدي إلى أشجار القيقب ذات الجيوب الأكثر ضحالة. من بين الأصناف الشهيرة، ”إيروها موميجي“ والذي اكتسب هذا الاسم بسبب احتوائه على سبعة فصوص في كل ورقة، وهو نفس عدد الأصوات في افتتاحية قصيدة إيروها الشهيرة (إيروهانيهوهيتو). أما صنف هاؤتشيوا كايدي فقد أخذ اسمه من الشبه مع هاؤتشيوا (مراوح الريش) السحرية التي تستخدمها مخلوقات تينغو الأسطورية.

تُعرف مشاهدة أوراق الخريف باسم موميجيغاري (وتعني حرفيا ”صيد أوراق الخريف“)، وهي هواية شعبية تعود إلى أزمنة سحيقة، ولا تقل أهمية عن تقليد مشاهدة أزهار الكرز المتفتحة و مشاهدة القمر.



أوراق إيروها موميجي (يسار)، هاؤتشيوا كايدي (© بيكستا).

كانّازوكي وكاميأريزوكي

يطلق على الشهر العاشر في التقويم التقليدي الياباني اسم كانازوكي ”الشهر الملحد“، حيث كانوا يعتقدون أن آلهة اليابان تجتمع في معبد إيزومو تايشا في محافظة شيماني. وعلى العكس من ذلك، يطلق على هذا الشهر في إيزومو اسم ”كاميأريزوكي (شهر الآلهة)“.

يوم فاكهة الكاكا (26 أكتوبر/تشرين الأول)

كاكي كويبا/ كاني غا ناروناري/ هوريوجي أقضم ثمرة الكاكا، و

يرن جرس معبد

هوريوجي

ألّف الشاعر ماساؤكا شيكي (1867-1902) قصيدة شهيرة عن سماع جرس معبد هوريوجي أثناء تناول ثمرة الكاكا في رحلة له إلى نارا. ولأنه كتب القصيدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1895، أعلنت الجمعية التعاونية لمزارعي الفاكهة اليابانية في عام 2005 أن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول هو يوم ثمرة الكاكا.

لثمار الكاكا تاريخ طويل في اليابان، ومن المعروف أنها تُزرع منذ فترة نارا (710-794). هذه الفاكهة غنية بفيتامين C والبيتا كاروتين، وفوائدها الصحية مذكورة في المثل الياباني ”عندما تصبح الكاكا حمراء اللون، يصبح لون الأطباء شاحبا“.



فاكهة الكاكا (© بيكستا).

مهرجان الخريف في معبد أوواتسوهيكو بمحافظة إيهيمي (29 أكتوبر/تشرين الأول)

وهو أحد المهرجانات الرئيسية في معبد أوواتسوهيكو بمحافظة إيهيمي. تقام الطقوس الدينية في 28 أكتوبر/تشرين الأول أما المهرجان فيكون يوم التاسع والعشرين. يعود المهرجان إلى عام 1649، في عهد أول زعماء إقطاعية أوواجيما سابقا، داتي هيديموني (الابن الأكبر لداتي ماساموني رئيس إقطاعية سينداي). تتصدر موكب ”ميكوشي ( معبد محمول)“ شخصيات على شكل ثيران شيطانية عملاقة يبلغ طولها من 5 إلى 6 أمتار، والذي يجوب أنحاء المدينة لطرد الشر. كما يؤدي شباب يرتدون ملابس حمراء ويضعون أقنعة غزلان رقصة ”ياتسو شيكا أودوري (رقصة الغزلان الثمانية)“ في طقوس شكر لإله المعبد.



على اليسار، مهرجان الخريف في ضريح أوواتسوهيكو مع الثيران الشيطانية (© بيكستا)، وشباب يؤدون رقصة ”ياتسو شيكا أودوري“ (بإذن من أوواجيما هياكّيي).

عيد الهالوين (31 أكتوبر/تشرين الأول)

نشأ عيد الهالوين في الأصل كمهرجان حصاد خريفي لطرد الأرواح الشريرة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة من قبل مهاجرين أوروبيين، وأصبح الآن شائعا في اليابان. بدأ شبان يرتدون أزياء تنكرية التجمع في كل عيد هالوين بحي شيبويا في طوكيو منذ العقد الثاني من القرن الحالي، يشجعهم على ذلك المنشورات الخاصة بهذه المناسبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهدف السيطرة على الحشود المتزايدة، تنتشر في السنوات الأخيرة قوات الشرطة وفرقة مكافحة الشغب.



تجمع حشود في حي شيبويا بمناسبة عيد الهالوين في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (© جيجي برس).

ثمار أشجار البلوط

البلوط هو مصطلح عام لثمار أشجار البلوط. يختلف شكل مخروط البلوط باختلاف أنواع الأشجار. كانت ثمار البلوط طعاما مهما في فترة جومون (حوالي 10 آلاف - 300 قبل الميلاد)، بعد أن تعالج لإزالة الطعم المر منها. وكانت عبر التاريخ غذاء طارئا خلال المجاعات. كما يمكن غليها لإنتاج صبغة.



4 أصناف من البلوط هي في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار الصورة: ”شيي“ و ”شيراكاشي“ و ”كونوغي“ و ”كونارا“ (© بيكستا)

إينوكو موتشي

إينوكو موتشي عبارة عن كعكة أرز لزجة القوام حلوة الطعم تُؤكل في أول يوم للخنازير في نوفمبر/تشرين الثاني (الشهر العاشر في التقويم القديم). يعود التقليد إلى فترة هييان (794-1185). تشتهر الخنازير بالعدد الكبير من ولاداتها، لذلك كان اليابانيون يأملون من خلال تناول إينوكو موتشي الحصول على الكثير من الذرية ومنع سوء الحظ. وفي طقوس احتساء الشاي، يُنقل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الموقد المستخدم لغلي الماء لصنع الشاي من فوق سطح الأرض (في الأشهر الأكثر دفئا)، ليغرس في أرضية المنزل (في الشتاء)، وهي ممارسة تُعرف باسم ”روبيراكي (فتح الموقد)“. يعتقد اليابانيون أن الخنازير هي رسل من الآلهة يمكنها حماية الناس من النار، لذلك تُقدم الحلوى في حفل شاي الروبيراكي.



إينوكو موتشي (© مكتبة الصور)

الكستناء

تكون الكستناء شائعة جدا في هذا الوقت من العام. كانت ”كاتشيغوري (الكستناء المجففة)“ التي تزال فيها القشرتان الخارجية والداخلية عن طريق الدق في جرن وهاون، تعتبر رمزا لانتصار الساموراي في فترة المقاطعات المتحاربة (1467-1568)، حيث المقطع كاتشي متجانس مع كلمة ”يفوز“. وبسبب ذلك أصبحت الكستناء تستخدم في أطعمة الاحتفالات مثل ”كوريكينتون (هريس الكستناء والبطاطا الحلوة)“ المشهورة ضمن أطباق أوسيتشي ريوري التي يتم تناولها مع بداية كل عام جديد و ”كوريغوهان (أرز مطبوخ مع الكستناء)“، والذي يقدم في مهرجان الأقحوان في 9 سبتمبر/أيلول.



ثمار كستناء مع قشرتها (يسار)، ”كانروني (كستناء محلى)“ (© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صقيع على أوراق الخريف، © بيكستا)