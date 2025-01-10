تمثال بوديساتفا يجلس في وضعية نصف اللوتس

الفن البوذي في اليابان

يضم معبد صغير خارج نارا تمثالا يعود إلى فترة أسوكا، يصفه بعض مؤرخي الفن بأنه أحد ’’الابتسامات الثلاث العظيمة في الفن العالمي‘‘، إلى جانب أبو الهول ولوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي.

هناك شيء منعش ومؤثر حقا عند رؤية هذا الوجه ذي الملامح الجميلة والابتسامة العميقة المفعمة بالرحمة.

يجسد هذا التمثال أحد البوديساتفا، وهو التمثال الرئيسي في معبد تشوغوجي الواقع في إيكاروغا بمحافظة نارا. كان الموقع في الأصل مسكنا للراهبات، وقد بُني على ما يبدو تكريما لـ ”أناهوبي نو هاشيهتو“ والدة ”شوتوكو تايشي“ الأمير الذي كان أحد أهم رعاة البوذية في بداياتها في اليابان. يُعد تشوغوجي – إلى جانب المعبد الشهير هوريوجي – أحد 7 معابد التي يُنسب تأسيسها إليه. يقف المعبد منذ نهاية القرن السادس عشر إلى جوار الجناح الشرقي لمعبد هوريوجي، ولكن موقعه الأصلي كان على بُعد حوالي 500 متر إلى الشرق. وقد كشف مسح أثري أجري في الموقع القديم خلال القرن العشرين عن كميات كبيرة من القرميد المستخدم أيضا في هوريوجي. ومن المرجح أن هذا التمثال كان يُعبد باعتباره التمثال الرئيسي في تشوغوجي منذ فترة أسوكا (593-710).

البوديساتفا في هذا التمثال ينتمي إلى نوع يُعرف باسم ”هانكا-شيي“. يأخذ التمثال وضعية ”نصف اللوتس (هانكا)“ حيث يجلس رافعا ساقا واحدة فوق الأخرى، ويضع إحدى يديه على خده في تأمل (شيي)، ربما غارقا في التفكير للتوصل لأفضل السبل لجلب الخلاص للناس في العالم. تذكر سجلات المعبد أن التمثال يجسد ”نيويرين كانّون (سينتامانيتشاكرا)“ أحد تجسدات البوديساتفا كانّون (أفالوكيتسافارا). ولكن يوجد تمثال مشابه بنفس الوضعية (هانكا-شيي) في معبد ياتشوجي بمحافظة أوساكا، ويحمل نقشا على قاعدته يعرّف البوديساتفا بـ ”ميروكو (مايتريا)“ بوذا المستقبل. لذلك يعتقد الكثير من العلماء أن التماثيل المصنوعة بهذا الأسلوب في اليابان كانت تُصوَّر على أنها تجسيد لميروكو. ولكن يظل هناك شيء من الغموض حول سبب تعريف المصادر التراثية لهذا التمثال تحديدا بأنه تصوير لنيويرين كانون.



(© مودا توموهيرو)

هناك الكثير من النظريات حول موعد إنتاج التمثال، حيث يتراوح بين فترة حكم الإمبراطورة سويكو (554–628) وفترة حكم الإمبراطورة جيتو (645–702)، لكن معظم العلماء يتفقون على أن التمثال يرجع تاريخه على الأرجح إلى حوالي عام 650. لا تحمل الابتسامة والملامح الأخرى أي علامة على الصلابة، ما يعتبر خطوة أخرى في التطور من ”الابتسامة القديمة“ المميزة للكثير من التماثيل في بداية فترة أسوكا نحو أسلوب أكثر طبيعية وتعبيرا. محيط الرداء هو دليل إضافي، حيث إنه لا يتدلى ببساطة في خطوط متماثلة على الجانبين كما في الكثير من التماثيل السابقة، فهو منساب بحرية أكبر وأكثر تعبيرا عن الحركة الطبيعية. ووفق هذه العوامل، يعتقد العلماء أن التمثال يعود إلى أواخر فترة أسوكا، المعروفة أيضا بفترة هاكوهو.

التمثال مصنوع من خشب الكافور (كوسونوكي) والذي يُعتبر شجرة مقدسة، باستخدام تقنية ”يوسيغي-زوكوري“ التي يتم فيها دمج قطعتين أو أكثر من الخشب لتشكيل الجزء الرئيسي من التمثال. كل جزء من التمثال منهي بعناية قبل الدمج لإنتاج تأثير مذهل من الدقة والجمال. كما أن اللون الأسود اللامع للجسم يجعل التمثال يبدو وكأنه مصنوع من الفولاذ. أظهرت الأبحاث أن سطح التمثال كان مغطى بطبقة من ”سابي-أوروشي (خليط يشبه العجينة يتكون من الورنيش الخام مع مسحوق تونوكو)“، المصنوعة من تربة طينية. ثم وضعت فوقها طبقة أخرى من طين أبيض، ثم التلوين.

من المحتمل أن أردية ”مو“ للبوديساتفا كانت في الأصل باللون القرمزي، وأن القماش على القاعدة كان مزخرفا باستخدام تقنية ”كيريكاني“ التي يتم فيها قطع شريحة معدنية رقيقة إلى قطع صغيرة ثم لصقها على السطح لتشكيل التصميم الخارجي، بالإضافة إلى استخدام صَدَأ النُّحاس، بينما كانت الهالة التي تشبه الإكليل خلف رأس البوديساتفا تتلألأ بالذهب. توجد ثقوب صغيرة في رأس وذراعي التمثال، ما يشير إلى أن تمثال البوديساتفا كان يرتدي في الأصل تاجا وأساور وزخارف فاخرة أخرى. من السهل أن نتخيل أن هذا التمثال كان في أحد الأوقات بألوان زاهية على نحو استثنائي.

وعلى الرغم من بقاء آثار صغيرة من لون الجلد الأصلي على باطن القدم اليمنى، إلا أن باقي اللون قد اختفى على مدار أكثر من 1300 عام منذ صنع التمثال. هناك عدة نظريات حول المظهر الأسود اللامع الحالي للتمثال. يعتقد البعض أن طبقة سابي-أوروشي الأصلية أصبحت سوداء اللون جراء سخام مصابيح الزيت التي كانت توفر إضاءة خافتة لقاعة المعبد، بينما يعتقد آخرون أنه تم طلاء طبقات إضافية من الورنيش الأسود في وقت لاحق. ولكن السبب الحقيقي لا يزال غير واضح.

لا يبدو أن تمثال البوديساتفا مهتم بشكل خاص بهذه الأمور. فابتسامته الخالدة تكاد تظهر سخرية لطيفة بسبب الأسئلة المضللة للعالم الدنيوي.

تمثال لبوديساتفا (يُعرف تقليديا باسم نيويرين كانّون) يجلس في وضعية نصف اللوتس

الارتفاع: 132 سم

التاريخ: فترة أسوكا (593-710)

معبد تشوغوجي، محافظة نارا (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد من عرضه مسبقا)

كنز قومي

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال لبوديساتفا يجلس في وضعية نصف لوتس في معبد تشوغوجي. © مودا توموهيرو)