أوروشيغاني: مبشرات يابانية تقليدية تناسب كل مكون في طبقك

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

يزخر متجر إيدايا في حي كابّاباشي بطوكيو بتشكيلة واسعة ومتنوعة من أدوات المطبخ. وفي هذه المقالة نستعرض أدوات أوروشيغاني، وهي مبشرات تستخدم لبشر كل شيء بدءا من الدايكون حتى الواسابي.

اختبار مئات المبشرات

تعرف المبشرات اليابانية التقليدية باسم ”أوروشيغاني“ (وتعني حرفيا ”معدن للبشر“)، وتتميز بصفوف من الثقوب المحاطة بأسنان حادة بارزة، سواء كانت مصنوعة من المعدن أو البلاستيك. وعند تمرير المكونات عليها تتكسر أليافها فتصبح أدق وأسهل في الهضم، كما تساعد هذه العملية على تعزيز النكهة. تستخدم ”أوروشيغاني“ في اليابان بشكل شائع لبشر الدايكون.



بشر الدايكون باستخدام أوروشيغاني مزودة بعلبة لتجميع المبشور. (© بيكستا)

إن أوروشيغاني عزيزة على قلب إيدا يوتا، الوريث من الجيل السادس لمتجر إيدايا، إذ كانت السبب في إنقاذ متجره من الإفلاس. فقد جرب أكثر من 300 نوع منها استجابة لرغبة الزبائن، حتى عثر أخيرا على الأداة الأمثل لإنتاج دايكون مبشور بقوام خفيف وهش بشكل استثنائي ”دايكون أوروشي“. يتم تصنيع هذا المنتج في مصنع في سانجو بمحافظة نيغاتا، وهي منطقة تشتهر بجودة أعمالها المعدنية. ومنذ ظهور هذا المنتج على رفوف متجر إيدايا، أصبحت أوروشيغاني الأكثر شعبية في المتجر.



تم تصميم الشفرات لصنع أخف قوام ممكن من دايكون أوروشي. (© نومورا كازويوكي)



استخدام مبشرة أوني-أوروشي المصنوعة من الخيزران يمنح فجل الدايكون قواما مقرمشا دون أن يصبح مائيا أكثر من اللازم. وهذا ما يجعلها مثالية لتحضير طبق ميزوري-نابه (قدر ساخن بالدايكون المبشور) وشرائح الهامبورغ على الطريقة اليابانية ودجاج كاراغي المقلي. (© نومورا كازويوكي)

ليست للدايكون فقط

عندما يفكر اليابانيون في مبشرة أوروشيغاني، يتبادر إلى أذهانهم فورا دايكون أوروشي، لكن يبدو أن السياح من الخارج يشترونها لغرض بشر الجبن والزنجبيل وقشر الليمون. أكثر النماذج الصغيرة مبيعا في متجر إيدايا لهذه الاستخدامات هو منتج بتصميم خاص من ابتكارهم، والذي يشير إليه إيدا بفخر بوصفه ”مصنوع بالكامل في اليابان، حتى الشفرات المرفقة“.

ويضيف أن المبشرات اليابانية الصنع تتطلب جهدا قليلا في الاستخدام. ”ما يفاجئ الناس حقا هو أنها غالبا ما تأتي مع علبة لتجميع المبشور. قد تكون هذه ميزة تصميمية فريدة في اليابان“.



قسم المبشرات في متجر إيدايا، يضم حوالي 250 نوعا من أوروشيغاني. (© نومورا كازويوكي)

ومع ازدهار السوشي عالميا، تحظى مبشرات أوروشيغاني المخصصة للواسابي بشعبية كبيرة أيضا. يعرف النوع التقليدي من المبشرات المستخدم لهذا الغرض باسم ”ساميكاوا أوروشي“، وهي مصنوعة من جلد القرش أو الشفنين الملتصق بقطعة من خشب السرو الياباني ”هينوكي“. ينتج هذا النوع قواما ناعما وكريميا لا يمكن الحصول عليه باستخدام مبشرة معدنية ذات ثقوب. سيعجب عشاق الواسابي بهذه المبشرة حتما!



مبشرة ساميكاوا أوروشي لبشر الواسابي. (© نومورا كازويوكي)

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: ثلاث مبشرات أوروشيغاني مختارة من بين الكثير من المبشرات المتوفرة في متجر إيدايا، © نومورا كازويوكي)