اللغة اليابانية: الإعلان عن المصطلحات الجديدة المرشحة للفوز بلقب كلمة عام 2021

هذا العام باللغة اليابانية

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت دار النشر ’’جييو كوكومين شا‘‘ عن قائمة الكلمات والعبارات المرشحة لأن تمثل عام 2021 بأفضل ما يمكن. وفي هذه المقالة نسرد لكم القائمة مع شرحنا لها.

كلمات جديدة في عام الجائحة

تعكف دار النشر ’’جييو كوكومين شا‘‘ التي تصدر ’’المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة‘‘، وهو دليل سنوي لأحدث المصطلحات المستخدمة في اللغة اليابانية، على إجراء مسابقة سنويا لتحديد كلمات العام. وفي عام 2021 اختارت لجنة الترشيح قائمة من 30 مصطلحا فرضت نفسها كجزء من المشهد المنطوق والمكتوب في اليابان هذا العام.

وكما هو متوقع، كانت الكثير من المصطلحات مستوحاة من جائحة كوفيد-19، من ’’التعافي في المنزل‘‘ إلى ’’تدفق الناس‘‘ الذي يحتمل أن يتسبب في نشر المرض و’’المتحولات الفيروسية‘‘ التي تشكل تهديدات جديدة للناس الذين يحاولون تجنب الإصابة بالعدوى. كان لعالم الترفيه والرياضة نصيبه العادل من المصطلحات المرشحة أيضا، وهو ما يشير ربما إلى أهمية الاستهلاك الإعلامي للهروب من الواقع بين الأشخاص الذين يتجنبون الحشود في أوقات فراغهم بينما ينتظرون زوال الجائحة.

فيما يلي قائمة بجميع المصطلحات أو العبارات الثلاثين المرشحة مع شرح موجز نقدمه لكم. وسيتم الإعلان عن الكلمات المتأهلة للمرحلة النهائية والكلمة (أو الكلمات) الفائزة لهذا العام بعد ظهر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت اليابان.

المصطلحات المرشحة لتكون كلمات عام 2021

イカゲーム

إيكا غيمو

حققت دراما كورية جنوبية بثت على شبكة نتفليكس بعنوان ’’لعبة الحبار‘‘ نجاحا كبيرا. وتدور قصتها حول مسابقة بين مئات اللاعبين المثقلين بالديون يلقى الخاسر فيها حتفه، وقد جذبت الدراما مشاهدين لها في اليابان أيضا.

うっせぇわ

أوسّي وا

عبرت ’’أدو‘‘ وهي مغنية في المرحلة الثانوية عن غضبها تجاه المجتمع من خلال أغنية ذات عنوان عدواني هو ’’اخرس!‘‘. وقد صدرت في الأصل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 إلا أنها لقت رواجا كبيرا في عام 2021.

ウマ娘

أوما موسومي

في عالم تولد فيه خيول السباق الشهيرة على هيئة فتيات بخواص خيول حيث لها آذان وذيول، يأخذ لاعبو لعبة ’’أوما موسومي: بريتي ديربي‘‘ دور مدربي تلك الفتيات في سباقات جديدة.

SDGs

وهو اختصار لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في عام 2015، وقد ظهر الاختصار بانتظام في وسائل الإعلام اليابانية هذا العام. من بين الأهداف الـ 17 القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين.

NFT

وهو اختصار لعبارة ’’الرموز غير القابلة للاستبدال‘‘، وهي الأصول الرقمية الفريدة وقد تصدرت عناوين الصحف بسبب المبيعات بمبالغ طائلة في عام 2021، ولاقى الاختصار رواجا في اليابان أيضا.

エペジーーン

إيبي جين

فاجأ فريق الرجال الياباني للمبارزة الكثير من المراقبين بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو. وحصل الكابتن مينوبي كازوياسو على لقب يُترجم بشكل ما إلى ’’ épée teeeam‘‘، بينما يتم اللعب أيضا على معنى ’’جين‘‘ باعتبارها كلمة تحرك المشاعر.

推し活

أوشيكاتسو

تشير ’’أنشطة الدعم‘‘ إلى أي شيء قد يفعله المعجبون لإظهار تقديرهم للشخصيات المحبوبة لديهم. الجزء الأول من العبارة ظهر في عنوان الرواية الحائزة على جائزة أكوتاغاوا في يناير/كانون الثاني ’’أوشي، مويو (مرح، لاذع)‘‘ لأوسامي رين.

親ガチャ

أويا غاتشا

استوحي اسم الآلات الأصلية لبيع الكرات الحاوية على ألعاب ’’غاتشا‘‘ من صوت الضوضاء الصادر عند تدوير مفتاح الآلة لتسقط كرة عشوائية. وقد استُخدم المصطلح أيضا على عناصر عشوائية منخفضة التكلفة تُمنح كجوائز في ألعاب الهواتف المحمولة. ويشير مصطلح ’’آباء غاتشا‘‘ الذي شاع بين الشباب في عام 2021، إلى فكرة أن الأطفال قد يكونون محظوظين أو غير محظوظين في آبائهم، حيث ليس لديهم أي خيار في هذا الشأن.

カエル愛

كايرو آي

لفت اهتمام الملاكمة إيري سينا بالحيوانات البرمائية الانتباه وذلك بعد فوزها في أولمبياد طوكيو بالميدالية الذهبية، حيث أكدت على ’’حبها للضفادع‘‘، وتشاركت مع الناس آمالها في أنها رغبت بعد تخرجها العثور على وظيفة متعلقة بالضفادع.

ゴン攻め／ビッタビタ

غون زيمي/بيتّا بيتا

أطلع محترف التزلج سيجيري ريو المشاهدين الأولمبيين على رياضة التزلج الجديدة مستخدما الكثير من المفردات المتخصصة. ومن بين تلك المفردات ’’غون زيمي‘‘ وهي وضعية ’’الهجوم الشجاع‘‘ التي قد يحاكي لفظها صوت قعقعة عجلات لوح التزلج على المنحدر، وبيتّا بيتا للهبوط بشكل ’’صحيح تماما‘‘ وربما اللفظ يختلف قليلا عن لفظ كلمة بيتّاري اليابانية والتي تعني ’’بالضبط‘‘.

ジェンダー平等

جيندا بيودو

سلطت الجائحة الضوء على التحديات التي تواجهها اليابان ودول أخرى في تعزيز ’’المساواة بين الجنسين‘‘، أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. لقد تكبدت النساء العبء الأكبر من فقدان الوظائف حيث ألحق كوفيد-19 أضرارا بالاقتصاد، كما شهدت انتخابات البرلمان الأخيرة انخفاضا أكبر في النسبة المئوية المتدنية بالفعل من عدد المشرعات في اليابان. ولكن تضمنت النقاط المشرقة تعيين يوشينو توموكو في أكتوبر/تشرين الأول كأول رئيسة على الإطلاق لاتحاد النقابات العمالية اليابانية وهو أكبر منظمة عمالية في اليابان.

自宅療養

جيتاكو ريويو

مع امتلاء أسرة المستشفيات خلال الموجات المتتالية من كوفيد-19، وكانت عبارة ’’التعافي في المنزل‘‘ هي طلب الحكومة اليابانية من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة البقاء في المنزل أو في الفنادق حتى يتعافوا تماما لتخفيف العبء عن كاهل المنظومة الطبية المرهقة. بعد ذلك، شهدت البلاد ارتفاعا حادا في عدد وفيات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين أُمروا بالبقاء في منازلهم.

13歳、真夏の大冒険

13 ساي، ماناتسو نو دايبوكين

صاغ مذيع تلفزيون فوجي كوراتا تايسيي هذه العبارة أثناء تغطية حصول رياضية التزلج على الألواح نيشييا موميجي البالغة من العمر 13 عاما على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو. وقد تكررت مقارنة كوراتا المرتجلة لإنجاز نيشييا التي أصبحت واحدة من أصغر الأبطال الأولمبيين على الإطلاق باعتبارها ’’مغامرة صيفية رائعة‘‘، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ショータイム

شو تايم

كانت عبارة كررها المذيعون في ملعب آنجلز في لوس أنجلوس وفي اليابان حيث كان المشجعون يهتفون لأوتاني شوهي في محاولته معادلة الرقم القياسي الذي صمد مائة عام لبيب روث في تحقيق الفوز بسجل ذي رقم من خانتين من الانتصارات وإكمال الدورات. وقد أخطأ أوتاني بصعوبة الهدف المنشود، حيث أنهى الموسم بـ 9 انتصارات و 46 مرة من إكمال الدورة.

人流

جينريو

كان ’’تدفق الناس‘‘ عاملا رئيسيا سعت الحكومة اليابانية إلى تتبعه عن كثب عبر الهواتف المحمولة وبيانات أخرى في مناطق من بينها طوكيو، حيث أعلنت فيها حالة الطوارئ وسط زيادة في حالات كوفيد-19.

スギムライジング

سوغيمو رايجينغو

المصطلح مكون من ’’سوغيمورا‘‘ و’’صاعد‘‘ وتم نحته لوصف رمية خاصة للاعب البوتشيا سوغيمورا هيديتاكا. ففي فئة BC2 فردي ببطولة بوتشيا أثناء دورة الألعاب البارالمبية 2020، تفوق سوغيمورا في المنافسة برميه كرات موجهة بدقة، بما في ذلك ضربته الخاصة ’’تسديدة صاعدة‘‘، في طريقه للفوز بأول ذهبية يابانية في هذه الفعالية.

Z世代

Z سيداي

يزداد الاهتمام بأفراد ما يسمى جيل Z وهي مجموعة ديموغرافية ولدت من منتصف إلى أواخر التسعينات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لانفتاحهم على الآراء والقيم المختلفة بالإضافة إلى قدرتهم على استخدام التكنولوجيا الجديدة.

チキータ

تشيكيتا

أزعجت لاعبة تنس الطاولة الأولمبية إيتو ميما خصومها في أولمبياد طوكيو 2020 من خلال صد الإرسال بضربة قوية بالوجه الخلفي للمضرب أطلق عليها اسم ’’تشيكيتا‘‘. الاسم مستمد من ماركة معروفة للفاكهة، وهو يصف قوس الكرة الشبيه بالموز. أثبتت الضربة أنها مدمرة بنفس قدر ضربة ’’تشيكيتا المعكوسة‘‘، حيث أنهت المباريات بثلاث ميداليات: ذهبية وفضية وبرونزية.

チャタンヤラクーサンク

تشاتان يارا كوسانكو

أدت شيميزو كيي لاعبة الكاراتيه كاتا مشهورة بصعوبتها تعرف باسم ’’تشاتان يارا كوسانكو‘‘ خلال تقديمها للميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو. نشأ أسلوب الكاتا المتدفق والمفتوح في أوكيناوا. وقد فاز زميلها كييونا ريو بالميدالية الذهبية في منافسة الرجال بأدائه كاتا ’’أوهان داي‘‘.

ととのう

توتونو

يتم تداول فعل ’’توتونو (الترتيب أو الاستعداد)‘‘ بين محبي الساونا في اليابان ليصف حالة من الاسترخاء الجسدي واليقظة الذهنية التي يتم الوصول إليها عن طريق المرور مرارا بدورات من حمامات البخار والانغماس في الماء البارد تتخللها فترات راحة. تعمل الينابيع الساخنة والحمامات العامة كمراكز مجتمعية، لكن الجائحة أجبرت الناس على تقليص الرحلات أو التخلي عنها تماما. لفتت الساونا الانتباه لاحقا باعتبارها طريقة ’’للاستعداد‘‘ ليوم آخر تهيمن عليه الأخبار حول كوفيد-19، وهي تظهر في الأعمال الدرامية التلفزيونية والمانغا الشهيرة.

フェムテック

فيموتيكّو

يشير مصطلح ’’Femtech‘‘ الذي يجمع بين الكلمتين الإنجليزيتين مؤنث وتكنولوجيا، إلى الجهود المبذولة لتطبيق التكنولوجيا على القضايا التي تواجهها النساء في صحتهن الجسدية والعقلية. يشمل المصطلح كل شيء بدءا من الحلول التكنولوجية لتخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسين نوعية الحياة للنساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث إلى تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للمستخدمين تتبع الدورة الشهرية ومراحل الحمل.

副反応

فوكوهانّو

كانت ’’الآثار الجانبية‘‘ مصدر قلق للكثيرين الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 هذا العام، حيث أوردت وسائل الإعلام آثارا إضافية ناجمة عن اللقاحات بما في ذلك الألم والحكة والتورم في المنطقة التي تم فيها تلقي اللقاح والحمى والقشعريرة و وآلام المفاصل.

ピクトグラム

بيكوتوغورامو

’’الرسوم التوضيحية‘‘ ليست شيئا جديدا، لكن عرضا لصور تمثل فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 خلال حفل الافتتاح -مع فريق مكون من خمسة من فناني التمثيل الإيمائي بمن فيهم Gamarjobat والثنائي الكوميدي Gabez ببدلات زرقاء ورؤوس مستديرة كبيرة حيث تظهر جميع الرسوم التوضيحية في تتابع سريع- أثبت شعبية الرسوم التوضيحية. يذكر أن الرسوم التوضيحية الأولمبية ظهرت لأول مرة في ألعاب طوكيو عام 1964.

変異株

هيني كابو

كانت ’’المتغيرات الفيروسية‘‘ أو ’’السلالات الطافرة‘‘ من الأخبار المهمة في عام 2021 حيث تطور تهديد كوفيد-19 في اتجاهات جديدة مع ظهور دلتا ومتغيرات أخرى من فيروس SARS-CoV-2. تتشكل سلالات فيروسية جديدة عندما تحدث أخطاء في المعلومات الجينية للفيروس أثناء نسخها في خلايا الجسم المضيف. شوهدت سلالة دلتا، التي رُصدت لأول مرة في الهند، على نطاق واسع في اليابان من يوليو/تموز فصاعدا حيث بدأت الموجة الخامسة من عدوى كوفيد-19 في البلاد.

ぼったくり男爵

بوتّاكوري دانشاكو

ترجمة لـ’’Baron Von Ripper-off‘‘ اللقب الذي أطلقته سالي جنكينز على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في عمودها في واشنطن بوست في 5 مايو/أيار، حيث دعت اليابان إلى إلغاء الألعاب الصيفية في طوكيو. تم اختيار الاسم من قبل المتظاهرين المحليين المعارضين لما اعتبروه مطالب اللجنة الأولمبية الدولية القاسية للجانب الياباني أثناء الجائحة المستمرة.

マリトッツォ

ماريتوتّسو

حققت حلوى الماريتوزو الإيطالية نجاحا كبيرا هذا العام في اليابان، حيث تقدم المطاعم وحتى متاجر الاحتياجات اليومية تلك الحلوى المكونة من خبز مشبع بالبيض والزبدة ومحشو بالكريمة المخفوقة للأشخاص المتحمسين للأكل.

黙食／マスク会食

موكوشوكو، ماسوكو كايشوكو

تمت صياغة كلمة موكوشوكو حديثا وتعنى ’’تناول الطعام بصمت‘‘، وقد أرفقت بعبارات مثل ’’تناول الطعام مع الكمامة‘‘ حيث حثت المطاعم الزبائن على تناول الطعام دون إجراء المحادثة باعتبارها وسيلة لانتقال الفيروس وعلى ارتداء الكمامات في أي وقت لا يستخدمون أفواههم للأكل والشرب.

ヤングケアラー

يانغو كيارا

’’مقدمو الرعاية الصغار‘‘ هم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والمكلفون بتقديم خدمات التمريض أو الرعاية الأخرى لأفراد الأسرة في المنزل. تم الحديث عن ظاهرة الظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف التي تجبر هؤلاء الشباب على تولي مهام عادة ما يتولاها البالغون منذ حوالي عام 2014، لكنها انفجرت هذا العام في الوعي العام باعتبارها مشكلة خطيرة تواجه اليابان.

リアル二刀流

ريارو نيتوريو

’’مسلحا بسيفين‘‘، أي المساهمة في فريقه باعتباره راميا وضاربا للكرة، وكان نجم البيسبول أوتاني شوهيي على قائمة المرشحين لكلمات 2013 أيضا. وهذا العام عدل وصفه إلى ’’مسلح بسيفين حقا‘‘، حيث سعى بجد للفوز بعدد مرات إكمال الدورات في الدوري الرئيسي بينما فاز أيضا بتسع مباريات مع فريق لوس أنجلوس آنجلز. هناك عبارة شائعة أخرى في عام 2021 هي な お エ (nao-e ، تعني تقريبا ’’في الوقت نفسه، A—‘‘)، في إشارة إلى التعليقات التي كان على المذيعين الرياضيين غالبا أن يضيفوها إلى قصص حول أدائه الفردي المذهل، قائلين للمشاهدين إنه ’’في الوقت نفسه، الآنجلز‘‘ خسروا مرة أخرى.

路上飲み

روجو نومي

أصبح ’’الشرب في الشوارع‘‘ هواية بين الأشخاص غير القادرين على الاستمتاع بالكحول في المطاعم أو الحانات بسبب الطلبات المتكررة لساعات العمل القصيرة وإزالة المشروبات الكحولية من القائمة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وقد أمكن رؤية مجموعات من الأشخاص تتجمع في الحدائق ومواقف السيارات في متاجر الاحتياجات اليومية للاستمتاع بالشرب في الهواء الطلق عوضا عن الأماكن المغلقة الذي لم يعد متاحا لهم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان (في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار): الحائزة على ميدالية تنس الطاولة الأولمبية إيتو ميما [حقوق الصورة لرويترز]، نجمة التزلج على الألواح نيشييا موميجي البالغة من العمر 13 عاما [حقوق الصورة لجيجي]، صورة بالمجهر الإلكتروني لمتغير جديد من فيروس SARS-CoV-2 [بإذن من المعهد القومي للأمراض المعدية]، حلويات ماريتوزو [حقوق الصورة لبيكستا]، أوتاني شوهيي نجم لوس أنجلوس آنجلز [حقوق الصورة لجيجي برس]، التطعيم ضد الفيروس [حقوق الصورة لرويترز]، لقطة من لعبة الحبار [حقوق الصورة لرويترز])