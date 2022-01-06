ما هي أبرز الأحداث التي هزت اليابان في 2021؟

أخبار اليابان

استمر كوفيد-19 في الهيمنة على العناوين الرئيسية في اليابان خلال عام 2021. كما شهد العام إجراء دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية التي كانت قد أرجئت لمدة عام، واستقالة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي ليخلفه في المنصب كيشيدا فوميئو.

يناير/ كانون الثاني

في 8 يناير/كانون الثاني، دخلت محافظات طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا أول حالة طوارئ كوفيد-19 في عام 2021. وظلت طوكيو على وجه الخصوص خاضعة لحالة طوارئ أو إجراءات شبه طوارئ خلال معظم الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من العام. وقد تخطت حصيلة الوفيات اليومية جراء كوفيد-19 في بعض الأيام في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 100 حالة، وتكرر الأمر مجددا في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

في 16 يناير/كانون الثاني، أجرت اليابان أول اختبار مشترك لها لدخول الجامعات، ليحل محل الامتحان المركزي القومي لدخول الجامعات. وشارك في الامتحان حوالي 530 ألف طالب على الرغم من حالة الطوارئ التي كانت سارية في 11 محافظة.

في 21 يناير / كانون الثاني، حُكم على المشرعة كاواي أنري بالسجن لمدة 16 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، لانتهاكها قانون انتخابات المناصب العامة خلال حملتها الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2019. وفي 18 يونيو/حزيران، حكمت محكمة دائرة طوكيو على زوجها وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي بالسجن 3 سنوات بدون وقف التنفيذ بعد إدانته بشراء أصوات في نفس الحملة. وقد استقال كلاهما من منصبه في البرلمان الياباني.

فبراير/ شباط

في 12 فبراير/شباط، استقال موري يوشيرو من منصب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية بعد أن أدلى بتصريحات متحيزة ضد النساء. وفي 18 فبراير/شباط أصبحت المشرعة في مجلس الشيوخ هاشيموتو سيكو رئيسة جديدة للجنة بعد أن استقالت من منصبها في الحكومة كوزيرة لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية.

سن البرلمان الياباني مشروع قانون لمراجعة القوانين من أجل زيادة فعالية استجابة اليابان لكوفيد-19. وفي 13 فبراير/شباط، دخلت القوانين المحدثة حيز التنفيذ، وهي تشمل تدابير تسمح لحكام المحافظات بفرض غرامات تصل إلى 300 ألف ين على الشركات التي لا تمتثل لأوامر تقصير ساعات العمل أو الإغلاق أثناء حالة الطوارئ.

في 17 فبراير/شباط، انطلقت حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بتحصين حوالي 400 ألف عامل في المجال الطبي في مستشفيات في أرجاء البلاد.

في 24 فبراير/شباط، عاقبت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات 11 مسؤولا بسبب انتهاك قواعد الأخلاقيات بعد قبولهم دعوة لاحتساء النبيذ وتناول العشاء من قبل سوغا سييغو، الابن الأكبر لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، والذي يعمل في شركة إنتاج إعلامي.

مارس/ آذار

في 11 مارس/آذار، أحيت اليابان الذكرى السنوية العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير. وقد أقيمت مراسم رسمية في المسرح القومي في طوكيو لأول مرة منذ عامين، بعد إلغاء الفعالية عام 2020 بسبب انتشار كوفيد-19. وهذه آخر مراسم تنظمها الحكومة في ذكرى الكارثة.



’’شجرة الصنوبر المعجزة‘‘ (إلى يسار وسط الصورة) في ريكوزينتاكاتا بمحافظة إيواتي، والتي نجت من تسونامي عام 2011، الصورة ملتقطة في 11 مارس/آذار عام 2021 (حقوق الصورة لجيجي برس).

في 17 مارس/آذار، قضت محكمة دائرة سابّورو بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين ينتهك المادة 14 من الدستور والتي تنص على أن ’’جميع الناس متساوون أمام القانون‘‘. جاء ذلك في سياق قضية رفعها ثلاثة أزواج من نفس الجنس ضد حكومة البلاد.

في 26 مارس/آذار، وافق البرلمان على ميزانية قدرها 106.6 تريليون ين للسنة المالية 2021. وتتضمن الميزانية 5 تريليونات ين مخصصة لإجراءات لمواجهة الجائحة دون الحاجة إلى الحصول على مزيد من الموافقات من البرلمان الياباني. وشكلت الميزانية رقما قياسيا للسنة التاسعة على التوالي. وتجاوز إصدار السندات الحكومية 40 تريليون ين لأول مرة منذ 7 سنوات.

أبريل/ نيسان

في 11 أبريل/نيسان، حصل لاعب الغولف ماتسوياما هيديكي على جائزة السترة الخضراء المرموقة في بطولة الماسترز في أوغوستا بجورجيا، ليصبح بذلك أول لاعب ياباني يفوز بلقب رئيسي في البطولة. وفي 30 أبريل/نيسان، تسلم جائزة رئيس الوزراء تكريما له على هذا الإنجاز.

في 13 أبريل/نيسان، قامت الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على قرارها بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، والتي تحتوي على التريتيوم النظير المشع، في المحيط الهادئ في غضون عامين.

في 16 أبريل/نيسان، التقى رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في أول قمة لهما وجها لوجه. وشدد الزعيمان في بيان مشترك على أهمية ’’السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان‘‘ وحثا على ’’تسوية سلمية للقضايا عبر المضيق‘‘ إدراكا منهما للضغوط المتصاعدة من قبل الجيش الصيني في المنطقة.

مايو/ أيار

في 10 مايو/أيار، انطلقت في الكثير من البلديات حملة تطعيم ضد كوفيد-19 لكبار السن (65 عاما فأكبر) البالغ عددهم 36 مليونا في اليابان. وفي 24 مايو/أيار، افتتح مركزا تطعيم كبيران في طوكيو وأوساكا.

وفي نفس اليوم، أعلن اتحاد الأعمال الياباني ’’كيدانرين‘‘ أن ناكانيشي هيروأكي رئيس مجلس إدارة هيتاتشي سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة كيدانرين في منتصف فترة ولايته، ليخلفه في المنصب توكورا ماساكازو رئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو كيميكال. يذكر أن ناكانيشي ترك المنصب في 1 يونيو/حزيران وتوفي في 27 يونيو/حزيران.

في 26 مايو/أيار، وافق البرلمان على تعديلات لقانون تعزيز التدابير المضادة للاحتباس الحراري، حيث يضع القانون المعدل هدف تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

يونيو/ حزيران

في 23 يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا في ثلاثة طعون مقدمة لها بأن اللوائح الواردة في قانون الأحوال المدنية وقانون تسجيل الأسرة التي لا تسمح للمتزوجين بالحصول على ألقاب منفصلة، هي دستورية.

في نفس اليوم، أعادت شركة كانساي للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما للطاقة النووية في محافظة فوكوي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل مفاعل بما يتجاوز الحد الأقصى للتشغيل والبالغ ’’من حيث المبدأ‘‘ 40 عاما والذي وضعته الحكومة بعد كارثة 2011 النووية في فوكوشيما. ولكن في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أوقف المفاعل بسبب عدم الالتزام بموعد نهائي لتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

في 30 يونيو/حزيران، تبين أن شركة ميتسوبيشي إليكتريك لفقت بيانات في عمليات فحص غير صحيحة لأجهزة تكييف هواء تستخدم في عربات القطارات، وربما فعلت ذلك لأكثر من 30 عاما.

يوليو/ تموز

في 3 يوليو/تموز، أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار أرضي كبير في أتامي بمحافظة شيزوؤكا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات المباني. ومن المعتقد أن التخلص غير المناسب من أتربة على منحدر قد تسبب في وقوع الكارثة.

في 14 يوليو/تموز، قضت محكمة هيروشيما العالية بوجوب الاعتراف بـ 84 من سكان محافظة هيروشيما على أنهم هيباكوشا، بعد تعرضهم للمطر الأسود المشع الذي هطل بعد القنبلة الذرية عام 1945.

في 23 يوليو/تموز، انطلقت فعاليات أولمبياد طوكيو بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها المدينة الألعاب، بعد أولمبياد طوكيو في عام 1964. وقد أعلن الإمبراطور ناروهيتو عن بدء الألعاب الأولمبية في حفل الافتتاح بدون متفرجين من عامة الناس. وقد أشعلت نجمة التنس أوساكا ناومي الشعلة الأولمبية.

في 26 يوليو/تموز، تم تسجيل أمامي أوشيما وجزر أخرى جنوبي اليابان كموقع طبيعي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وفي اليوم التالي، تمت إضافة مواقع جومون التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في شمال اليابان إلى قائمة المواقع الثقافية. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمواقع التراث العالمي في اليابان إلى 25 موقعا، منها 5 مواقع تراث طبيعي.

أغسطس/ آب

في 8 أغسطس/آب، أجريت مراسم الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو بدون جمهور. وكانت حصيلة اليابان 58 ميدالية من بينها 27 ميدالية ذهبية: 9 في الجودو و5 في المصارعة و3 في رياضة التزلج على الألواح التي أدرجت حديثا.

في موجة كوفيد-19 الخامسة في اليابان، وصلت الإصابات اليومية إلى ذروتها حيث تجاوزت 20 ألف حالة في أواخر أغسطس/آب. ولكن حصيلة الوفيات اليومية لم تتجاوز 100 حالة. وانخفض عدد الحالات بشكل كبير من حوالي منتصف سبتمبر/أيلول. وحتى 28 ديسمبر/كانون الأول، كان إجمالي عدد الإصابات في اليابان أكثر من 1.7 مليون حالة وأكثر من 18 ألف حالة وفاة.

في 24 أغسطس/آب، انطلقت دورة ألعاب طوكيو البارالمبية واستمرت حتى 5 سبتمبر/أيلول. وبلغت غلة اليابان 51 ميدالية في المجمل وهي ثاني أعلى حصيلة لها على الإطلاق.

سبتمبر/ أيلول

في 1 سبتمبر/أيلول، دشنت الحكومة الوكالة الرقمية وعينت وزير التحول الرقمي هيراي تاكويا رئيسا لها. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، تولت ماكيشيما كارين المنصب.

في 3 سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي أنه لن يخوض انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي 29 سبتمبر/أيلول، انتخب كيشيدا فوميئو رئيسا للحزب، وأصبح رسميا رئيس وزراء اليابان الجديد في 4 أكتوبر/تشرين الأول.



كيشيدا فوميئو (يقف على يسار وسط الصورة) بعد إعلان انتخابه زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو في 29 سبتمبر/أيلول عام 2021 (حقوق الصورة لجيجي برس).

في 7 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة دائرة طوكيو بالسجن بحق المشرع من الحزب الليبرالي الديمقراطي أكيموتو تسوكاسا لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 7.6 مليون ين لتلقيه رشاوى والتلاعب بالشهود فيما يتعلق بفضيحة فساد طالت أحد منتجعات الكازينوهات.

في 14 سبتمبر/أيلول، ارتفع مؤشر نيكيه إلى 30795.78 نقطة، وهو أعلى إجمالي له منذ أغسطس/آب عام 1990، متجاوزا ذروته في 16 فبراير/شباط لهذا العام.

في 30 سبتمبر/أيلول، تقاعد بطل اليوكوزونا هاكوهو من رياضة السومو برصيد قياسي بلغ 45 بطولة.

أكتوبر/تشرين الأول

في 5 أكتوبر/تشرين الأول، منح العالم الأمريكي ياباني المولد سيوكورو مانابي جائزة نوبل في الفيزياء مع عالمين آخرين تقديرا لجهودهم في ’’وضع نماذج فيزيائية لمناخ الأرض وقياس التباين والتنبؤ بشكل موثوق بالاحتباس الحراري‘‘.

في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت يوشينو توموكو أول امرأة تترأس اتحاد النقابات العمالية الياباني ’’رينغو‘‘.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، تزوجت الأميرة ماكو من زميلها السابق في الجامعة كومورو كي. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، غادر الزوجان اليابان لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.

خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي 15 مقعدا في انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 31 أكتوبر /تشرين الأول، لكنه بقي يتمتع بمفرده بأغلبية 261 مقعدا من إجمالي 465 مقعدا في المجلس. وباحتساب مقاعد حليفه حزب كوميه، يستحوذ التحالف على 293 مقعدا. بينما فاز حزب تجديد اليابان بما مجموعه 41 مقعدا، ليصبح ثالث أكبر حزب في مجلس النواب.

نوفمبر/ تشرين الثاني

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اختير أوتاني شوهيي من فريق لوس أنجلوس أنجيلز بالإجماع كفائز بجائزة أفضل لاعب بيسبول في الدوري الأمريكي.



أوتاني شوهيي يلعب في أول ستار هوم ران ديربي ضمن دوري البيسبول الكبير في دنفر بكولورادو في 13 يوليو/تموز عام 2021 (حقوق الصورة AFP وجيجي برس).

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة استخدام بعض احتياطياتها النفطية في إطار جهود دولية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة احتياطياتها.

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة اليابانية إغلاق حدود البلاد في وجه الأجانب غير المقيمين من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية العام وذلك في أعقاب تقارير عن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تم تأكيد أول إصابة بالمتحور في اليابان.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، انتخب الحزب الدستوري الديمقراطي إيزومي كينتا زعيما جديدا له بعد أداء الحزب المخيب للآمال في انتخابات مجلس النواب.

ديسمبر/كانون الأول

في 1 ديسمبر/كانون الثاني، بلغت الأميرة آيكو سن الرشد واحتفلت بعيد ميلادها العشرين.



الأميرة آيكو (إلى اليمين) مع والديها والإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، في حفل أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو في 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2021 (حقوق الصورة لجيجي برس).

في 8 ديسمبر/كانون الأول، ركب مايزاوا يوساكو الملياردير المؤسس لشركة Zozo، المركبة الفضائية الروسية سويوز حيث قضى 12 يوما في محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول مواطن ياباني يطير إلى الفضاء بتمويل خاص.

في 17 ديسمبر/كانون الأول، أسفر حريق متعمد في عيادة للصحة العقلية في الطابق الرابع من مبنى مكون من 8 طوابق في حي كيتا بأوساكا عن مقتل 25 شخصا حتى 28 ديسمبر/كانون الأول. تم القبض على المشتبه به في إضرام الحريق تانيموتو موريو في 19 ديسمبر/كانون الأول بينما لا يزال في حالة حرجة، وتوفي في المستشفى في 30 ديسمبر/كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي (إلى يسار وسط الصورة في الخلف)، يشاهد التلقيح ضد فيروس كورونا في موقع تابع لمجموعة بريد اليابان القابضة في طوكيو في 21 يونيو/حزيران عام 2021. حقوق الصورة لجيجي برس)