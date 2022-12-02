【日本百大城堡®】滋贺县 彦根城（国宝）

日本的城堡

Guideto Japan

日本国宝五城之一的彦根城坐落在高地之上，从这里可俯瞰琵琶湖，是世代在德川幕府身居高位的井伊家族的居城。建于17世纪初期的天守等建筑如今风貌依存，作为珍贵的国宝闻名于世。

滋贺县彦根城（国宝）

修建时间： 1607年

1607年 初代城主： 井伊直继

井伊直继 主要景点： 天守、附橹、多闻橹等国宝，以及西之丸三重橹、太鼓门、天秤橹、马厩等国家指定重要文化遗产等

天守、附橹、多闻橹等国宝，以及西之丸三重橹、太鼓门、天秤橹、马厩等国家指定重要文化遗产等 费用： 门票800日元（成人、彦根城的参观费用 ，含玄宫园）

门票800日元（成人、彦根城的参观费用 ，含玄宫园） 地址： 滋贺县彦根市金龟町1-1

滋贺县彦根市金龟町1-1 官网： 国宝彦根城

利用石田三成的城堡建材重建的国宝之城

修建彦根城用的石墙和木材都是二次利用了佐和山城的建材，佐和山城是1600年关原之战中败北的西军首领石田三成的居城。关原之战后，为了与固守大阪的丰臣家作战，德川家康命令重臣井伊家拆除佐和山城重建新城。德川四天王之一的井伊直政，其长子井伊直继在距佐和山城仅2km左右的地方建造了彦根城。佐和山城的遗址与彦根城遥遥相对，中间隔着JR彦根站，但国宝之城被繁华的城下町环绕，相比之下，佐和山城的遗址却几乎连石墙也所剩无几。

三层三重的彦根城天守的特点是建有“切妻破风”“入母屋破风”“唐破风”等造型优美的屋檐。不仅天守，庭院、石墙、橹（箭楼）等诸多景点都保留了江户时代的风貌。景区还运营“彦根城屋形船”，游客可从护城河眺望城堡的美景。

景点详情

滋贺县的城堡

小谷城

安土城

观音寺城

其他旅游景点

谷歌地图

标题图片：彦根城（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。