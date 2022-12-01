【日本百大城堡®】冈山县 备中松山城

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备中松山城是唯一一座保存至今的修建于17世纪以前的山城。秋冬季节城堡周围有云海出现，被誉为“天空山城”，人气不断攀升。

冈山县备中松山城

修建时间： 1240年

1240年 初代城主： 秋庭重信

秋庭重信 主要景点： 天守、二重橹（国家指定重要文化遗产）、本丸东御门（复原）等

天守、二重橹（国家指定重要文化遗产）、本丸东御门（复原）等 费用： 天守门票为500日元（成人）

天守门票为500日元（成人） 地址： 冈山县高梁市内山下1

冈山县高梁市内山下1 官网： 天空山城 备中松山城

17世纪风貌犹存的“天空山城”

备中松山城修建在海拔480米的卧牛山上，是一座山城。卧牛山因山体形似牛卧草上而得名。据传，1240年，当时管理庄园的庄头秋庭重信最早在山上修建堡垒，到16世纪为止，修建在卧牛山周围的堡垒增加到了21处。

1600年关原之战后，备中松山城被德川氏纳入囊中。1642年，城主水谷胜隆受德川幕府之命，开始对城堡进行大规模的改建。当时修建的天守、二重橹、三平橹东土塀都保留至今，被指定为国家重要文化遗产。



备中松山城的天守（图片：PIXTA）

由于没有继承人，水谷家只传了三代便绝嗣，1693年，备中松山城交给了赤穗藩的浅野家。浅野家派去做“城代”的人，就是著名的“忠臣藏”大石内蔵助。大石做了1年的城代后便回到了赤穗，这次轮到浅野家绝嗣了。

近些年，城堡周围云海浮动的美景在社交媒体上走红，这里作为“天空山城”人气不断攀升，卧牛山之外的另一座山上也修建了云海瞭望台。

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标题图片：备中松山城（PIXTA）

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