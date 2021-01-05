长野县的诹访大社：诹访湖畔最古老的神社

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日本最古老的神社之一，拥有1万多个分社

诹访大社位于长野县中部的诹访湖畔，是日本最古老的神社之一。《古事记》中也有记载，神社供奉的是建御名方神，他在被迫交出出云国统治权的比赛中战败，从出云国逃到诹访。

主祭神为建御名方神及其妻子八坂刀卖神。诹访神社以诹访大社为总本社，日本全国共有1万多个分社，信众如云。

诹访大社的最大特色是分为上社和下社（下诹访町），分别坐落在诹访湖的南北两侧，上社又分为前宫（茅野市）和本宫（诹访市），下社分为春宫和秋宫，采用由4家神社构成的罕见的祭祀形式。除了前宫，其他3家神社只有币拜殿（供奉币帛的币殿和参拜祈愿的拜殿合为一体——译注），不设安置御神体的正殿。那么，人们祭拜的是什么呢？本宫将守屋山作为御神体来祭拜，秋宫祭拜的是东北红豆杉，春宫则是杉木，保留了神道创立以前的古老信仰形态。



上社前宮的正殿



上社本宮的币拜殿



下社春宮的币拜殿



下社秋宮的币拜殿

7年举行1次的“御柱祭”

大约5000年前，绳文文化在八岳山麓繁荣兴盛，附近发现了一些遗迹。诹访信仰可以说是和神道创立以前的自然信仰并存的。前宫所在的茅野市有一家“尖石绳文考古馆”，馆内除了展示着被指定为“国宝”的两尊土偶“绳文的维纳斯”和“假面女神”外，还有在八岳山麓的绳文遗址群发现的许多考古资料，从中可以窥见古代精神文化之一斑，建议与诹访大社一起参观。

此外，气势雄壮的祭典活动“御柱祭”也让诹访大社闻名全国，其正式名称为“式年造营御柱大祭”。每6年1次，逢寅（虎）年和申（猴）年，在神殿四角竖起树龄200年左右、被称为“御柱”的日本冷杉，举行祭神仪式。先在山上砍伐16棵直径约1米、长17米、重达1吨的巨型冷杉，再从陡峭的斜坡拉下山，中途涉水过河，在距离上社约20公里、下社约12公里的这段路途中，众人齐唱着滚运木材歌，全程用人力拖运，最后竖立于每家宫殿的四角。巨大的柱子彷佛是嵌入大地的木楔。只是为什么要立柱，至今仍无定论。



御柱祭的“木落”，氏子（祭拜同一氏神的当地居民）骑在巨木上往山下滑落

4家神社各自竖立4根御柱，只有上社前宫可以就近祭拜所有的御柱，其他3家神社只能看到一柱和二柱，三柱和四柱所在区域禁止入内（下次的御柱祭将在2022年虎年举办）。

交通

诹访大社上社前宫：从JR茅野站乘出租车约10分钟

诹访大社上社本宫：从JR茅野站乘出租车约15分钟

诹访大社下社春宫：从JR下诹访站步行约20分钟

诹访大社下社秋宫：从JR下诹访站步行约10分钟

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撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：诹访大社下社秋宫神乐殿