日本三大“荒神舆”：破坏神轿的奇葩仪式
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神轿扛得越野，神越高兴
在日本山村，每当春天祈愿丰收、秋天感恩收成之时，人们会将氏神（自己居住地区或土地的神道教守护神——译注）的分灵请到神轿上，抬去游街，让神灵感受氏子（信仰氏神，并支持当地社区和神社的人们——译注）的诚意。而在海滨城市，节庆到来时，当地人会把神轿扛到船上，让神灵乘船巡海，祈求渔业丰收和出海平安。这些都是典型的日本节庆活动。
不过，有的节庆活动中，当地人认为神轿扛得越野，神轿里的神就越高兴，灵力就会越高。将神轿狠狠摔向地面，或扔进火里，其“野蛮”做法让人心惊胆战，这就是本篇要介绍的“荒神舆”。
石川“宇出津粗暴节”
（能登町，7月第一个周五和周六举行）
从夏天到秋天，能登半岛的约200个地区会举行巨型灯笼游街的庆典活动。尽管2024年元旦能登半岛遭受了强烈地震，但仍然有70个地区坚持举办活动，用夜空中狂舞的灯笼照亮希望，表明了重建家园的决心。
能登町的宇出津是位于能登半岛北部的一个渔村。7月上旬，这里举行的“粗暴节”率先拉开了节庆活动的序幕。
江户宽文年间（1661-1672年），这里瘟疫盛行，人们从京都的祇园社请来神灵消灾。请神仪式后，瘟疫退去，村民们扛着巨型灯笼前来还愿。据说这就是宇出津粗暴节的起源。请来的神灵是源自印度的牛头天王，与日本神话中最暴躁的神“须佐之男”被视为一体。在由祇园社更名而来的八坂神社，祭祀的神灵便是拥有无上神力的须佐之男。
节庆第一天，唱主角的是三四十个约7米高的灯笼，为第二天正式出场的神轿打头阵。在神轿里的，是从宇出津八坂神社请来的须佐之男的分灵。当地人扛着神轿，率领灯笼大军，在“氏子町”（支持特定神社[氏神]信仰及祭祀活动的当地城镇街道或区域——译注）巡回游街，沿途吸纳灾厄邪祟。
在返回八坂神社的路上，抬轿人气势十足地喊着号子“Cho—Sa！Cho—Sa！”，将神轿放倒，扔进火里、河里、海里。据说暴躁的神灵越被粗暴对待就越高兴，神力越是大增。人们围着伤痕累累的神轿，威风凛凛地挥舞灯笼，把仪式推向高潮。
到了仪式的高潮部分，抬轿人不顾火把飞散火星的炙热，亢奋到极致。人们多次把神轿扔进火堆，又砸向地面，甚至跳上神轿，折腾起来毫不手软。
最后神灵回到神社时，神轿已经烧得焦黑，顶盖也穿孔漏风。当地人说，不管砸得有多破，每年都会一钉一铆重新打造神轿。这种坚韧，一定能带领灾民重振家园。
熊本“御法使节”
（益城町、西原村、菊阳町，10月30日）
在阿苏山西山脚下，益城町、菊阳町和西原村的12个地区传承着津森神宫（益城町）的宗教节日“御法使节”。举办活动的地区需搭建一个临时的神堂，御神体“御法使”将在此供奉1年，然后用神轿抬到下一个轮值地区。这种仪式非常少见，采取以12年为周期的接力形式，御神体的安放地点和游街路线每年都会变。
更令人惊叹的是交接仪式。人们抬着神轿去下一个轮值地区的路上，会把神轿“咚咚”扔到路上和田里。
神社的神官“宫司”检查破损状况后，若高喊“不够不够！”，人们就两次三番高高抬起神轿砸向地面，发出巨大响声。时机成熟时，宫司会给出“好了好了！”的号令，众人便抬着神轿交给下家。最后，大家在破破烂烂的神轿四周围成圈，跳起舞来。
“御法使节”的起源众说纷纭，据传说，神灵会降临津森神宫附近，每年在12个地区周游一番。粗暴对待神轿，表达了当地人对守护地区一整年的“御法使”的不舍之情，而众人的感谢之情也会取悦神灵。神轿的修缮费将近100万日元，按规定由上家承担，所以抬轿人也很纠结——“想破坏得更狠些，让神高兴！可修缮费……”。
滋贺“伊庭坂下节”
（伊庭町，5月4日）
琵琶湖东岸的滋贺县东近江市伊庭町，是水路纵横的“水乡”。水源地繖山（海拔432米）的山腰处，有一座“繖峰三神社”，以粗暴对待神轿的“坂下”仪式闻名。从850年前延续至今，神轿在日本最险峻的岩石坡上滑坡巡游。
从山脚的大鸟居抬头看参道，呈现在眼前的是光秃秃的石崖，不手脚并用，根本爬不上去。通往正殿的路全长503米，落差高达175米。神社之所以建在这么高的地方，是因为古人认为离天越近，就越能获得强大的神力。而将神轿抬下山，则是效仿琵琶湖对岸的日吉大社每年举办的“山王节”。
“坂下节”是伊庭地区的繖峰三神社、大滨神社、望湖神社联合举办的春季大祭。节日前一天，神轿会被抬至繖峰三神社内。
节庆当天，有15岁左右的少年坐在神轿前方。其用力抓住绳索，紧闭双眼，鼓足勇气跟神轿“合为一体”。途中有处难关叫“二本松”，路程只有6米，却陡峭异常。想成为伊庭汉子，就得经历这个考验。500多公斤重的神轿从岩石表面滑下，发出轰鸣，扬起尘土。为避免倒栽葱摔下地，抬轿人咬牙拉紧绳索，那场面简直就是慢动作播放。
神轿最终抵达大鸟居，当地居民早已等候多时，他们为勇气十足的一群年轻人鼓掌喝彩。此时，神轿上的少年激动得热泪盈眶。
当下陡坡环节结束，神轿请入大滨神社后，最后的高光时刻“竞飨”开始了。“飨”是供奉在神前的装饰物，年轻人分为东西两队，争先恐后把“飨”抬到神轿前。谁先奉上供品，谁的村子就会五谷丰登，人们通过表演激烈的竞争场面来取悦神灵。
为确保参与节庆活动的人不受伤，他们小的时候，就由年长者手把手地教仪式流程。然后让他们在真正的仪式中历经磨炼，不断成长。正是这种代际纽带，使伊庭地区拧成了一股绳。
※文中所列的赛会时间均基于往年日程
图片：芳贺Library
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