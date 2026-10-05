日本三大“荒神舆”：破坏神轿的奇葩仪式

日本各种节庆活动中的“三大”

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。本篇是将神圣的神轿拉拽毁坏、甚至抛掷摔烂的“狂野”仪式。

神轿扛得越野，神越高兴

在日本山村，每当春天祈愿丰收、秋天感恩收成之时，人们会将氏神（自己居住地区或土地的神道教守护神——译注）的分灵请到神轿上，抬去游街，让神灵感受氏子（信仰氏神，并支持当地社区和神社的人们——译注）的诚意。而在海滨城市，节庆到来时，当地人会把神轿扛到船上，让神灵乘船巡海，祈求渔业丰收和出海平安。这些都是典型的日本节庆活动。

不过，有的节庆活动中，当地人认为神轿扛得越野，神轿里的神就越高兴，灵力就会越高。将神轿狠狠摔向地面，或扔进火里，其“野蛮”做法让人心惊胆战，这就是本篇要介绍的“荒神舆”。

石川“宇出津粗暴节”

（能登町，7月第一个周五和周六举行）



2025年7月4日和5日，活动举行，巨型灯笼围着7米高的巨大火把乱舞

从夏天到秋天，能登半岛的约200个地区会举行巨型灯笼游街的庆典活动。尽管2024年元旦能登半岛遭受了强烈地震，但仍然有70个地区坚持举办活动，用夜空中狂舞的灯笼照亮希望，表明了重建家园的决心。



妇女儿童也登上巨型灯笼，击鼓起调

能登町的宇出津是位于能登半岛北部的一个渔村。7月上旬，这里举行的“粗暴节”率先拉开了节庆活动的序幕。

江户宽文年间（1661-1672年），这里瘟疫盛行，人们从京都的祇园社请来神灵消灾。请神仪式后，瘟疫退去，村民们扛着巨型灯笼前来还愿。据说这就是宇出津粗暴节的起源。请来的神灵是源自印度的牛头天王，与日本神话中最暴躁的神“须佐之男”被视为一体。在由祇园社更名而来的八坂神社，祭祀的神灵便是拥有无上神力的须佐之男。



在宇出津，过去人们都是扛超10米高的灯笼游街，但1921年架设电线后，就把超高灯笼转让给了七尾市石崎町

节庆第一天，唱主角的是三四十个约7米高的灯笼，为第二天正式出场的神轿打头阵。在神轿里的，是从宇出津八坂神社请来的须佐之男的分灵。当地人扛着神轿，率领灯笼大军，在“氏子町”（支持特定神社[氏神]信仰及祭祀活动的当地城镇街道或区域——译注）巡回游街，沿途吸纳灾厄邪祟。



两座神轿都请了暴躁神灵上轿

在返回八坂神社的路上，抬轿人气势十足地喊着号子“Cho—Sa！Cho—Sa！”，将神轿放倒，扔进火里、河里、海里。据说暴躁的神灵越被粗暴对待就越高兴，神力越是大增。人们围着伤痕累累的神轿，威风凛凛地挥舞灯笼，把仪式推向高潮。



狂野做派能取悦神灵



水火交攻！

到了仪式的高潮部分，抬轿人不顾火把飞散火星的炙热，亢奋到极致。人们多次把神轿扔进火堆，又砸向地面，甚至跳上神轿，折腾起来毫不手软。



不顾火焰的炙热，粗暴对待神轿

最后神灵回到神社时，神轿已经烧得焦黑，顶盖也穿孔漏风。当地人说，不管砸得有多破，每年都会一钉一铆重新打造神轿。这种坚韧，一定能带领灾民重振家园。



被大闹一通后，神轿深夜回到神社

熊本“御法使节”

（益城町、西原村、菊阳町，10月30日）



把神轿扔向地面

在阿苏山西山脚下，益城町、菊阳町和西原村的12个地区传承着津森神宫（益城町）的宗教节日“御法使节”。举办活动的地区需搭建一个临时的神堂，御神体“御法使”将在此供奉1年，然后用神轿抬到下一个轮值地区。这种仪式非常少见，采取以12年为周期的接力形式，御神体的安放地点和游街路线每年都会变。



全体居民一道将神灵送走



迎神方在新搭建的临时神堂旁等候神灵

更令人惊叹的是交接仪式。人们抬着神轿去下一个轮值地区的路上，会把神轿“咚咚”扔到路上和田里。

神社的神官“宫司”检查破损状况后，若高喊“不够不够！”，人们就两次三番高高抬起神轿砸向地面，发出巨大响声。时机成熟时，宫司会给出“好了好了！”的号令，众人便抬着神轿交给下家。最后，大家在破破烂烂的神轿四周围成圈，跳起舞来。



游街路上将神轿多次重重砸向地面

“御法使节”的起源众说纷纭，据传说，神灵会降临津森神宫附近，每年在12个地区周游一番。粗暴对待神轿，表达了当地人对守护地区一整年的“御法使”的不舍之情，而众人的感谢之情也会取悦神灵。神轿的修缮费将近100万日元，按规定由上家承担，所以抬轿人也很纠结——“想破坏得更狠些，让神高兴！可修缮费……”。



神轿越破，神和人就越欣喜

滋贺“伊庭坂下节”

（伊庭町，5月4日）



拉着救生索下陡坡

琵琶湖东岸的滋贺县东近江市伊庭町，是水路纵横的“水乡”。水源地繖山（海拔432米）的山腰处，有一座“繖峰三神社”，以粗暴对待神轿的“坂下”仪式闻名。从850年前延续至今，神轿在日本最险峻的岩石坡上滑坡巡游。



神轿超过500公斤，将其抬上接近垂直的悬崖也是一项挑战

从山脚的大鸟居抬头看参道，呈现在眼前的是光秃秃的石崖，不手脚并用，根本爬不上去。通往正殿的路全长503米，落差高达175米。神社之所以建在这么高的地方，是因为古人认为离天越近，就越能获得强大的神力。而将神轿抬下山，则是效仿琵琶湖对岸的日吉大社每年举办的“山王节”。

“坂下节”是伊庭地区的繖峰三神社、大滨神社、望湖神社联合举办的春季大祭。节日前一天，神轿会被抬至繖峰三神社内。



最大难关是60度的陡坡！

节庆当天，有15岁左右的少年坐在神轿前方。其用力抓住绳索，紧闭双眼，鼓足勇气跟神轿“合为一体”。途中有处难关叫“二本松”，路程只有6米，却陡峭异常。想成为伊庭汉子，就得经历这个考验。500多公斤重的神轿从岩石表面滑下，发出轰鸣，扬起尘土。为避免倒栽葱摔下地，抬轿人咬牙拉紧绳索，那场面简直就是慢动作播放。

神轿最终抵达大鸟居，当地居民早已等候多时，他们为勇气十足的一群年轻人鼓掌喝彩。此时，神轿上的少年激动得热泪盈眶。



神轿抵达瞬间，参道上欢声震天

当下陡坡环节结束，神轿请入大滨神社后，最后的高光时刻“竞飨”开始了。“飨”是供奉在神前的装饰物，年轻人分为东西两队，争先恐后把“飨”抬到神轿前。谁先奉上供品，谁的村子就会五谷丰登，人们通过表演激烈的竞争场面来取悦神灵。



东西对抗的献供品赛跑，供品由年长的男性用稻草编制

为确保参与节庆活动的人不受伤，他们小的时候，就由年长者手把手地教仪式流程。然后让他们在真正的仪式中历经磨炼，不断成长。正是这种代际纽带，使伊庭地区拧成了一股绳。



坂下仪式也是成长仪式

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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