从起源解读日本传统礼仪

“一汁三菜”‌的用餐礼仪：日本饮食文化以“米饭为先”

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本系列专题将为读者介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期将介绍日本饮食独特的餐桌礼仪。
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合理的配膳摆盘规则

日本的传统饮食文化已被列入世界非物质文化遗产名录，其基本形式是“一汁三菜”，由主食米饭、味噌汤等汤品、鱼类等主菜，再加两种以蔬菜为主的副菜组成。过去，日常的餐桌上没有共享的大盘菜，而是为每人准备一份“一汁三菜”的餐食，称做“铭々膳”，即一人一膳。

描绘配膳的浮世绘作品。歌川广重与三代歌川丰国合作的《双笔五十三次 平塚》，1854年（国立国会图书馆藏）
描绘配膳的浮世绘作品。歌川广重与三代歌川丰国合作的《双笔五十三次 平塚》，1854年（国立国会图书馆藏）

日料的配膳有很多规矩，它们都是为了方便占人口多数的右撇子用餐而制定，下面将详细说明其合理之处。

“一汁三菜”的基本配膳

主食米饭与菜品的摆放位置（图片：PIXTA）
主食米饭与菜品的摆放位置（图片：PIXTA）

  1. 左前：米饭
  2. 右前：汤品（味噌汤、清汤等）
  3. 右后：主菜（鱼类等）
  4. 左后及中间：副菜（以蔬菜为主的菜品，小菜等）

首先，用餐时要端起的碗都放在近前。饭碗放在左边，方便左手拿起和放下。汤汁洒出会带来麻烦，所以汤碗放在惯用手的右边以降低风险；不仅如此，日式荞麦面配蘸汁、蛋糕配红茶等，原则上均为“液体放在右侧”。

原则上“饮品放在食物右边”（图片：PIXTA）
原则上“饮品放在食物右边”（图片：PIXTA）

其次，菜肴放在后排。主菜需频繁夹取，故置于右边，靠近惯用手。副菜则由中间向左边依次摆放。腌菜是米饭的好搭档，最好放在饭碗旁。这些是基本原则，实际摆放时，也可根据饭菜的色彩等因素进行调整。

而用餐时必不可少的筷子要放在饭菜前，离人更近些。按规矩，摆放时筷子尖要朝左，这自然是为方便右撇子拿取，但也受到中国古代思想“天子南面”的影响。天子面南而坐，其左侧是旭日东升的吉祥方位“东”。这种面向东方汲取太阳生命力的观念，后来逐渐演变为无论朝向何方，餐桌上筷子尖端都朝向左侧摆放的规矩。此外，主食米饭放在左边，鱼装盘时鱼头也要朝左，这些惯例同样受到“左位为尊”原则的影响。

鱼段原则上宽的一头朝左，带皮的一侧朝外。另外还需注意，腌菜不算在三菜里（图片：PIXTA）
鱼段原则上宽的一头朝左，带皮的一侧朝外。另外还需注意，腌菜不算在三菜里（图片：PIXTA）

木制餐具的文化特色

日本人喝汤时，是端起汤碗直接饮用的。这种世界罕见的用餐方式，源于日本人广泛使用轻便、不易导热的木碗。江户时代漆涂技术普及后，木碗的耐水性和触感都得到提升。这种便利的涂漆工艺同样应用于筷子制作。

端起汤碗直接饮用（图片：PIXTA）
端起汤碗直接饮用（图片：PIXTA）

传统日本饮食中的所有菜品都可以用筷子拆分开后夹取食用。没有大块肉需要刀叉切割，坚硬的食材也会切成一口能吃的大小，或是煮得软烂。总之在烹饪时会下些功夫，方便用筷子进食。餐具方面，因漆器工艺的发展，喝汤时也不需要搭配汤勺或调羹，整个用餐过程一双筷子足矣，这在占世界约三成人口的筷子文化圈里是独一无二的。

漆器是日本引以为傲的传统工艺，在英语中称“japan”（图片：PIXTA）
漆器是日本引以为傲的传统工艺，在英语中称“japan”（图片：PIXTA）

汤碗的端法也有讲究。用左手去拿右边的汤碗不太稳妥，所以应当用双手。等左手端好碗后再去拿筷子。放下汤碗时则是先放筷子，再双手把碗放下。不过总是重复这套动作，吃饭就很费时间。所以开始吃饭后，可以简化一下，不必放下筷子，直接交替拿取饭碗和汤碗即可。

端碗的方法

插图：SATO Tadashi
插图：SATO Tadashi

  1. 右手取碗，左手托住碗底
  2. 右手放开碗，拿起筷子
  3. 拿碗的左手中指翘起，留出空间插进筷子
  4. 右手滑到筷尾，从下面重新拿稳筷子
  5. 把筷子从左手中指处抽出

※把碗筷放回餐桌时顺序相反。最后双手将碗放好，左右手依次松开

换碗的方法（简略式）

插图：SATO Tadashi
插图：SATO Tadashi

  1. 用右手无名指和小指握紧筷子。筷子尖要朝向自己
  2. 用右手的拇指、食指和中指扶着左手的碗放回桌上
  3. 双手拿起另一个碗，左手托住碗底后放开右手
  4. 拿碗的左手中指翘起，留出空间插进筷子并重新拿好
  5. 把筷子从左手中指处抽出

米饭为主，菜肴为辅

说完“我开吃了”之后，先用筷子在汤中搅拌一下后喝一口。这主要是为了润口和调整味觉，也有助于防止饭粒粘到筷子上。先喝汤，再吃一口米饭，之后吃汤里的配菜，再吃一口米饭，接着吃主菜，再来一口米饭……按照这样的进食顺序，来享受味道的浓淡变化。

全球通用的餐桌礼仪是一道菜一道菜地吃，但在日本，“吃完一道菜再吃下一道菜”的进食方法被视为禁忌，原则是边吃菜边吃饭。这是因为进食的前提是“口中调味”，即首先考虑“如何让米饭吃起来更美味”。换言之，通过主食米饭与配菜交替食用，在口中调和出最佳风味。基于这一传统，在培养孩子的饮食习惯时，父母会教他们用“三角进食法”吃饭，即主食、主菜和副菜交替进食。

茶会前提供的简单餐食“茶怀石”也是“一汁三菜”，按既定顺序上菜。先上米饭、汤、生鱼片或醋拌菜等开胃菜，再上汤菜、鱼类（图片：PIXTA）
茶会前提供的简单餐食“茶怀石”也是“一汁三菜”，按既定顺序上菜。先上米饭、汤、生鱼片或醋拌菜等开胃菜，再上汤菜、鱼类（图片：PIXTA）

日本从公元前开始种植水稻，收获后献给神灵。对日本人而言，大米不仅仅是粮食，正如俗语“一粒米里有七神”所言，它赞美了带来丰收的水、土、太阳、云、风、昆虫和劳动者。人们用这句话教导孩子，培养他们对天地人的感恩之心。

吃得津津有味，不剩饭菜，是对稻米之神表达感恩之情的最好证明。只要有意识地以“口中调味”方式进食，便能体会到各种滋味的余韵，让你停不下吃米饭的筷子，甚至还想再来一碗。

日本自古便在插秧前向神灵祈求丰收，到了收获季又会献上“初穗”以表感谢。给神社的供奉费称“初穗料”，便是这一习俗的延续（图片：PIXTA）
日本自古便在插秧前向神灵祈求丰收，到了收获季又会献上“初穗”以表感谢。给神社的供奉费称“初穗料”，便是这一习俗的延续（图片：PIXTA）

在正式宴席上，从拿筷子的方式到碗盖的开合，自始至终都要注意餐桌礼仪。筷子的用法有诸多禁忌，如“迷箸”，即筷子在菜上晃来晃去举棋不定，还有“移箸”，即把菜夹起来又放回去，这些行为都要避免。

日本的饮食规矩虽然有很多独特的讲究，但其出发点与世界共通的餐桌礼仪是一致的，即避免给人以糟蹋食物的印象，不让共同进餐者感到不快。遵守吃饭规矩是为了最大程度激发出菜肴的美味，而自始至终享用美味，则是向稻米之神表达谢意的一种仪式。

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系，并致力于培养礼仪规范的教育者。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi
撰稿：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：PIXTA

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