镰仓“梅”景，与寺庙神社交相辉映

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

直到日本的平安时代（794年-1185年）初期，日本人说起“赏花”，指的都是梅花。而如今的镰仓（神奈川县），依然有壮观的“梅”景，为这座古都的早春添色增彩，成为City walk的好去处。本文为读者介绍古都摄影师推荐的几处赏梅景点。

装扮日本早春，唤起日本情怀

说起日本最具代表性的花，人们总会想到樱花；但在从前，梅花才是春天的代名词。梅花大约在1500年前从中国传入日本，在奈良时代（710-794年），它已用做庭院中的观赏植物，还出现在许许多多的和歌之中。到了镰仓时代（1185-1333年），梅花开始受到武士以及百姓大众的广泛喜爱。

每年1月下旬到3月，镰仓的梅花竞相绽放。时至今日，它依然做为报春花而为人喜爱，令漫步古城的游人赏心悦目，陶醉其中。



源赖朝故居东北方的荏柄天神社拜殿前

镰仓的赏梅胜地，首推荏柄天神社。源赖朝尊菅原道真为镰仓幕府鬼门的守护神，当时与太宰府天满宫（福冈县）、北野天满宫（京都市）并称日本三天神。

作为天神而受人崇拜的菅原道真是平安中期的文人和政治家。他热爱梅花，所以日本全国约1.2万座天满宫和天神社都无一例外地种着梅花。荏柄天神社种植有一百多棵梅树，拜殿前的一对红白梅花尤其令人印象深刻。梅花花期恰逢日本的升学考试季，因此来向学问之神天神祈求考试顺利的考生及其家长们，把这里挤得水泄不通，神殿挂满了祈愿木牌“绘马”。



梅花季的瑞泉寺

做为赏梅胜地而闻名的寺院，是荏柄天神社附近的瑞泉寺。梅花盛开时，站在祭拜接待处前就可以看到整座山犹如一片梅花花海，景色十分壮美。这里的一大特点，是梅花的品种繁多，因而花期较长。

其中的珍贵品种要数迎春花。它身姿娇美，花朵淡黄素雅，从江户时代起就守护在正殿前。该品种因“日本植物学之父”牧野富太郎为其命名为“黄梅”而广为人知。



瑞泉寺的黄梅（迎春花）是镰仓市的天然纪念物

人气梅花在镰仓市内随处可见

市内最大的梅林是位于“朝夷奈切通”（通往镰仓东面的横滨市金泽区的古道）大道深处的 “十二所果树园”。这里是一处农园，栽种有梅子、栗子和香橙，任何人都可以在此一览白梅花海的壮美景色。



十二所果树园的土地属于镰仓风致保存会，种有400棵梅花树

此外还有一些鲜为人知的赏梅景点。比如镰仓市东南部的“名越切通”大道的梅花景观就是一绝。沿着JR横须贺线名越坂交道口附近的狭长山路攀爬几分钟后再回首远望，你能惊喜地看到与白梅花海相互映衬的长胜寺正殿的宏伟的屋顶以及远处高耸的富士山。这里可谓是让你一人独享壮丽美景的好地方。



从名越切通远眺（图片：原田宽）

最后要介绍的是高德院镰仓大佛附近的长谷寺。寺内种植有40来棵品种各异的梅花，每年2月到3月上旬的梅花节期间，在镰仓的神社寺庙中，它是唯一一个能欣赏灯光夜景的地方。夜幕降临后，灯火中的“梅”景，如梦似幻，美妙绝伦。



长谷寺夜晚的灯光“梅”景（图片：原田宽）

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图片/撰文：原田宽

标题图片：长谷寺的枝垂梅

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