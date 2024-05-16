第2回：给神分类——自然神、神话神、民俗神和神化的历史人物

“八百万众神”入门

“八百万众神”的“八百万”是“极其多”的意思。本文把各种神灵分为自然信仰、神话和民间传说、真实历史人物成神等几类来分别介绍。

自然神：山、树、岩石成为神

日本有些地方如今依然认为山岳、岩石等自然物有神灵寓居，将之作为神的本体来供奉。日本代表性山岳——富士山也是有神灵居住的山，即神体山。除此之外，我们时不时能在各种场所看到围着注连绳、有神灵附体的岩石（磐座）和树木（神木）。



丹波国一之宫 出云大神宫（京都府）（图片：Kazenotami/PIXTA）

这种自然信仰可以追溯到弥生时代。从水稻种植广泛传播到各地后，人们就有了向神祈祷丰收的习惯。当时的神是太阳，是能降雨的东西，是树木，是山峦。古人认为神是存在于自然中的东西，或者就是大自然本身。当然，更古老的时代也是有对神的信仰和自然信仰的，但具体如何就无从而知了。

我们可以从一些地方了解古代祭祀神灵的细节，比如奈良县樱井市的三轮山。它是美丽的圆锥形，山里有4世纪到6世纪左右的遗迹，巨大的岩石下出土了勾玉等文物。



三轮山（图片：PIXTA）

神话的众神：不完美，也会犯错

古代，也逐渐出现了拥有人格的神灵。

日本全国有约8万座神社，祭祀主神也各不相同。其中最多的要数神话众神。日本神话主要有成书于8世纪的《古事记》《日本书纪》《风土记》传世。《古事记》《日本书纪》这类传世文献，主要记录了国土形成神话、天皇家的起源和历史，《风土记》则是记录了各地地名的由来、传说和土特产等内容的地方志。虽然其编撰背景均带有政治色彩，但书里描绘的众神形象不仅跟历史、政治相关，也生动地反映了古代众人的世界观、习俗和文化。

神话里出场的神中，第一个想介绍的是最高神天照大神。因为名字是照耀天空的神，所以可以认为是太阳神。

对天照大神的考验

日本神话里，列岛和自然界是由伊邪那歧和伊邪那美这对夫妻神创造的。

《古事记》中关于二人的“生国”和天照大神的诞生，有这样的记载。

伊邪那歧和伊邪那美从天桥上将长矛插入海中搅和，拿起来后，长矛的尖端有盐水滴落，之后凝固成岛屿。二人在这座岛上结婚，生育了日本列岛的各个岛屿。



伊邪那歧（右）和伊邪那美（插图：Satō Tadashi）

接着又为这世界送来了山川草木等自然物。妻子伊邪那美最后生了火神，严重烧伤而亡。伊邪那歧为了夺回妻子，前往黄泉之国，却失败而归。为了洗去身上的污秽，他施行了禊祓。最后洗脸的时候，左眼生出了天照大神，右眼生出了月神月读命（但不知为何几乎没描写过他的故事），从鼻子生出了须佐之男。

而在《日本书纪》中，是伊邪那歧和伊邪那美商量之后，生下了天照大神来治理天下。从出生之时起，天照大神就是高贵的、特别的存在。

天照大神统治着天上的高天原，但某日她迎来了考验。弟弟须佐之男气势汹汹地来到高天原。天照大神心想弟弟肯定是来抢夺高天原的，于是武装迎敌。



须佐之男大闹高天原，砸破了织布屋的屋檐，把斑马的尸体从洞里扔了进去（插图：Satō Tadashi）

姐弟二人决定拿各自的持有物所生出的孩子来占卜须佐之男是否有邪心。于是，天照大神的持有物中生出了5个男神，而须佐之男的持有物中生出了3名女神。因生出了孱弱的女神而证明了自己绝无邪心的须佐之男开始大闹高天原，最终让织布女死在了天照大神面前。天照大神受到打击，便躲进了“天之岩屋”，闭门不出了。

太阳神躲了起来，于是世界陷入黑暗，灾祸四起。苦恼的众神商量在洞窟前办一场祭祀活动，让女神“天宇受卖命”大跳欢快的舞蹈逗得众神发笑。天照大神在洞里听到外面传来的笑声，觉得自己不在大家却笑得那么开心，实在不可思议，就稍稍打开了洞窟的门。于是光芒又重回大地。

岩户前供奉的“八尺镜（巨大的镜子）”“八尺琼勾玉（巨大的勾玉）”是如今天皇家传承的“三种神器”中的两种。



供奉天照大神的伊势神宫内宫（正宫）

从这个神话可以看出，天照大神是太阳神，而且是最高神。但她又不是完美的存在，也会犯错，也有处理不好事态的时候。与一神教的神不同，她是不完美的神。这样的天照大神在经历这件事后，开始成长，之后她懂得了处理各种事务应与众神商量。她的孙子“番能迩迩芸命”（占卜时生下的男神的儿子）作为统治者下凡到凡间，成为天皇家的祖神。

现在处于日本神社中心地位的神社，是位于三重县的伊势神宫（正式名称为不冠地名的“神宫”）供奉的主神为天照大神。此外，全国被称为神明宫（如“阿佐谷神明宫”）的神社也供奉天照大神。

民俗神：寓居于万物之中

虽然没出现在《古事记》《日本书纪》里，但也有一些神是作为活跃于凡间人群中的神而自古受到信仰。惠比寿就是一个代表。

一说起惠比寿，大家都知道是一手拿钓竿，一手抱鲷鱼的形象。“七福神”中唯一的一位日本出身，在渔民群体中诞生的神。渔民们看到海豚和鲸鱼，或泡得腐烂的尸体被冲到海岸边后，便称之为“惠比寿”，认为会带来渔获大丰收。大概因为他们知道海流的变化会把平时不常见的漂流物冲到海岸吧。

惠比寿本来就有外来者的意思。不知道从哪片海域把福气带过来的神——他就是惠比寿。兵库县西宫神社是供奉惠比寿的大本营之一。不过，这个神社的传承认为《古事记》《日本书纪》中伊邪那歧和伊邪那美生下后又扔到海里漂走的“水蛭子”就是惠比寿。有不少这类将民间产生的神与神话神结合到一起的情况。



惠比寿和猿田毘古神（插图：Satō Tadashi）



京都三室户寺的宇贺神（京都）（图片：sannsann/PIXTA）

其他民间信仰的神，还有灶神“荒神”，防止恶灵等进入村落的道祖神，正月来访的年神，保护水稻种植的田神，以人头蛇神形象出现的谷物神“宇贺神”，东北地区信仰的蚕神“御白样”等。其中，道祖神也被当作《古事记》和《日本书纪》中登场的“猿田毘古神”受神社供奉。据传天照大神的孙子降临人间时，有位长鼻巨人神给他带路，也有说法认为是天狗形象的原型。

产生于民间信仰的神里，最负盛名的大概要数人称“稻荷大人”的稻荷神了。有关稻荷神，将在之后的系列文章中介绍。

神化的历史人物

基督教和伊斯兰教等一神教认为人类是神创造的，不能成神。但在日本，可能因为神有时也会附身在凡人身上，所以也有神社把真实人物当神灵供奉的。代表人物便是菅原道真（845-903年）。

菅原道真是活跃于平安时代的学者和政治家，随着政治地位的提高，遭到其他势力嫉妒。有人向天皇进谗言，说他有不臣之心，于是他被左迁到太宰府（律令制度下，设置在筑前国即福冈县的首府），并客死于此。之后，京都发生天地异变，便有传言认为可能是菅原道真的怨灵作祟。皇太子去世，朝廷遭到雷劈，参与进献谗言的人接连死亡，如此这般一系列事件接踵而至，让人们感到恐惧，认为菅原道真是“天神”，便开始在京都供奉他。据说这就是现在北野天满宫的开山由来。



京都北野天满宫的梅花和石牛像。菅原道真是牛年出生，有很多与牛相关的轶事，所以神社院内有牛像，据说摸一摸会招来好运。（图片：Photojp/PIXTA）

虽然菅原道真这位天神最早是被当作含恨而亡的怨灵，被人畏惧，但后来渐渐地，人们想起了他也是位诗文优美的学者，于是便开始把他当作学问之神来信仰。如今，各地天神社都挤满前来祈祷考试合格的学子。如上所述，神社供奉的神灵，其性格和福佑领域都会随着时代而变化。

到了后世，神社供奉神不光是为安抚怨灵，镇魂息事，也有成就了丰功伟业的历史人物被当作神灵受到供奉。德川家康被作为东照大权现受日光东照宫（栃木县）供奉，就是一例。

标题插图：Satō Tadashi

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。