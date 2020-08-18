开启江户幕府的德川家康：从战国时代走向稳定社会

日本史探险

追述战国时代三雄的本专题即将画上句号，最后一篇让我们来看看德川家康的一生。幼年时期曾被织田家和今川家当作人质，境遇坎坷，尔后统治三河，在争霸天下的关原之战中赢得了胜利。最终登上征夷大将军的宝座，为后来延续了260年的江户幕府打下了基础。我们可以窥见的是，家康那巧妙的政治战略和出众的统治能力。

从人质到一统天下之人

德川家康是三河国冈崎城主松平广忠之子，6岁时成为尾张国织田氏的人质，后来又成为骏河远江的大名今川义元的人质。在此期间，其父广忠被家臣杀害，冈崎的土地在实质上成为了今川家的领地，家康也开始作为一名武将为今川家族效力。



与德川家康有着深厚渊源的爱知县冈崎市。图片为家康出生的冈崎城（左）和冈崎公园内的德川家康铜像（图片提供：冈崎市）

不过，趁着今川义元在1560年的桶狭间之战中战死之机，家康与尾张的织田信长结盟，从今川家独立，平定三河一国，成为战国大名。进而与武田信玄联手击溃今川一族，占领远江国，后来又从武田一族手中夺走骏河国，本能寺之变后，更将原属武田领地的甲斐、信浓收入囊中。虽然一度曾与丰臣秀吉敌对，但最终归于其麾下，作为家臣辅佐其执掌政权。1590年，小田原北条一族被灭后，秀吉下令将家康的封地转移到关东，此后他便以江户作为活动据点。

然而秀吉死后，身为五大老（丰臣政权下最具实力的五个大名——译注）之首的家康擅自和其他大名联姻，推行论功行赏，做事风格独断专横。最终招致反抗，1600年，五奉行（负责政权运营的五个家臣——译注）中的石田三成等人推举五大老之一的毛利辉元为盟主，举兵试图扳倒家康。

于是，家康与三成等人的西军在关原展开激战，短短数小时就以家康（东军）的胜利告终，落败的三成在京都遭到处决。战后，家康没收了西军93个大名（合计506万石）的领地，大幅增加了臣服于自己的“外样大名”的领地。不过，这些外样大名多数被转封到偏僻的领地，安置在大城市（江户、大坂）周边和交通要地的都是亲藩（德川一族）和谱代大名（自来就侍奉德川家的家臣）。之所以这样安排，是因为就算外样大名叛乱，也无法轻易攻入江户和大坂。



关原古战场遗迹（PIXTA）

世袭制度的开端

就这样统一了天下的家康于1603年被朝廷封为征夷大将军，正式在江户建立了幕府（武家政权）。算上亲藩、谱代、直臣（旗本・御家人）在内，家康总共可以调动超过20万人的兵力，是一个不折不扣的军事政权。

不过，在政治组织上，他以三河时期以来的家政机关为基础，让本多正信等重臣（心腹）、南禅寺的金地院崇传和儒学家林罗山等顾问分担政务。直到第三代将军家光的时代，这一套复杂的政治制度才最终固定下来。

1603年，家康命令各方大名出钱出力对江户城和城邑进行大规模的改扩建（天下普请）。对日比谷入海口区域实施大面积填埋，开辟了小名木川和道三堀等水道。除了这些水运工程外，还开始完善陆上交通。以江户的日本桥为起点，修建了五条街道，并在沿途设立了驿站。最终，在家康晚年时，江户发展成了一个拥有十多万人口的大城市。

1605年，家康把受封才两年的将军之位传给了儿子秀忠。此举是为了向天下表明德川一族将世袭将军之位。不过，此后他依然以伏见城和骏府城为据点，继续把持着政治实权。

丰臣家的灭亡

另一方面，关原之战后，大坂城的丰臣秀赖虽然降为俸禄不过60万石（摄津、河内、和泉）的一个大名，但心向丰臣家族的大名依然不在少数。而且1611年，家康时隔多年再次见到秀赖后发现他已经长成一位青年才俊。据说就是此时，家康产生了要铲除秀赖，永保政权的念头。

当年，丰臣一族重建了与秀吉大有渊源的京都方广寺，寺内梵钟的铭文刻有“国家安康，君臣丰乐”几个字。由于“家”和“康”字被分开，家康故意找茬说“此为诅咒德川一族之辞”，于1614年调集20万大军包围了大坂城。史称大坂冬之阵的战役由此拉开序幕，同年12月，双方一度言和，但在次年，也就是1615年又重燃战火（大坂夏之阵），最终秀赖自杀身亡，丰臣一族惨遭灭门。

同年，家康发布一国一城令，要求西国大名毁掉除了居城以外的所有城楼，一举削弱了他们的军事力量。此外，还以将军秀忠之名发布了严格统制大名的武家诸法度，禁止大名擅自联姻或建造新的城楼。

彻底的权力统制

通过上述措施，家康凭借军事力量和法律控制了大名的行动，而且他统御的不仅仅是大名。针对可能动摇政权的势力，全都毫不留情地实施了打压。比如朝廷。

从形式上看，朝廷任命德川家的当家人为征夷大将军，是将政权托付给江户幕府掌管。因此家康表面上也以朝廷为尊，1601年还给战国时期失去了部分领地的朝廷上贡了1万石。但皇室财产（内廷资产）的管理完全由幕府一手把持。同时，新设了监视朝廷和西国大名的京都所司代，随时紧盯朝廷和公家的日常动向。另外还设置了向朝廷传达幕府（京都所司代）指示的武家传奏职务，人员编制为两名，从公家选人任职，俸禄由幕府下拨。1613年，发布公家众法度，规定公家应该致力于世代传承的学问（家业、家职），并要担任禁里小番（昼夜守卫宫中的差事）。接着又在1615年制定了禁中并公家诸法度，明确了朝廷的运转模式，并从法律上对天皇和公家的生活，乃至公家的排位和晋升做出了规定。家康试图以此让朝廷和天皇变得在政治上毫无力量。

在战国时代，比叡山和高野山的僧兵、一向门徒等佛教势力也曾对大名构成了威胁。于是，家康在1615年制定寺院法度，开始对这些寺社和佛教势力实施统一管理。

家康的财政政策

接下来谈一谈幕府的财政基础。主要收入来源是总额达到400万石的幕府直辖领地（天领）的年贡（税）。负担税和杂费的是拥有田地和宅地（高请地），检地簿上登记在册的本百姓（高持百姓。拿俸禄的户主）。《升平夜话》（高野常道著，1796年）中这样写道——家康曾说“征税要做到让乡村百姓半死不活的程度”。似乎家康的统治之道就是不断榨取年贡，让人们永远富不起来，但又不至于饿死。另外，幕府还直接控制江户、大坂、京都、长崎、堺等城市，尤其是垄断了长崎的贸易，独享利润，不过这是家康死后的事了。

同时，德川一族也和丰臣政权一样，直接管辖各地矿山，占尽好处，而正是在这一时期，家康开始下令使用采掘的金银铸造货币。幕府在江户、骏府、佐渡、京都等地设立金座（铸造和鉴定金币的机构——译注），在伏见、江户、骏府、京都等地设立银座（铸造和鉴定银币的机构——译注），发行了大量金币和银币（庆长金银）。因为日本过去一直将中国的铜钱作为通用货币，所以此举可谓是具有划时代意义的金融政策转型。

讲究实惠的外交政策

然后再看看家康的外交政策。

家康曾推行积极的外交政策。1600年，荷兰帆船里佛得号漂流至丰后（现在的大分县）的臼杵湾，家康接见了该船的二副耶扬子和领航员威廉・亚当斯（英国人，日本名三浦按针），并将他们请到江户担任外交顾问，招徕了许多荷兰人和英国人。因为家康知道，这两个国家都是信仰新教的国家，不会像旧教国家（西班牙和葡萄牙）那样将传教和贸易视为一体。于是，荷兰和英国分别于1609年和1613年在平户开设商馆，从事起了贸易活动。



东京站附近的耶扬子浮雕（photolibrary）

另一方面，葡萄牙商人以澳门为据点，将中国产的生丝带到长崎高价卖给日本人赚取了暴利。为遏制葡萄牙商人垄断利益，家康于1604年建立了丝割符制度，让京都、堺、长崎的特定商人建立友商组织（丝割符友商），每年春季确定进口生丝的价格，按照这个价格（低价）从葡萄牙一次性购买生丝，再分配给各个友商。

1610年，家康将京都商人田中胜介送往西班牙属墨西哥，寻求重启以吕宋岛为据点的与西班牙之间的贸易活动。在此之前，由于秀吉曾经处决过传教士（26圣人殉教），所以日本和西班牙之间的贸易一直处于中断状态。

此外，家康还试图恢复和朝鲜的邦交，此前两国因日本命令对马宗氏出兵朝鲜而断交。在宗氏的努力下，日朝于1607年恢复邦交，此后每次将军换代，朝鲜都会派遣使节前来祝贺。当年出兵朝鲜与日本一战的中国明朝虽未同意正式建交，但民间商船也开始频繁地来到平户和长崎。

如上所述，家康曾试图采用积极的外交方式振兴贸易，但在人生最后阶段，其方针发生了重大变化。原本一直默许基督教，但从1612年开始禁止幕府直辖领地的民众信仰基督教。1613年更是将禁教令的实施范围扩大到了全国。同时，他下令拆除教堂，驱逐传教士，强迫信徒彻底放弃信仰。据说是因为害怕西班牙和葡萄牙侵略日本，以及教徒团结生事。1614年，他下令将高山右近等300余名基督徒驱逐到马尼拉和澳门，以儆效尤。可以认为，之所以出现这种政策转变，是因为荷兰和英国已有取代葡萄牙和西班牙之势，即使不跟葡西两国做生意也无妨。这种外交政策在秀忠的时代进一步得到强化，在家光的治下更是形成了所谓的锁国制度。

宽永文化的开端

家康还表现出了对文化的理解。制作了描金画工艺品“舟桥描金砚箱”的本阿弥光悦是京都的上层人士，而且在书法和陶器（乐烧茶碗）方面也才华出众，是有名的文化人。1615年，家康将京都洛北的鹰之峰赐给了光悦。光悦将此地打造成为了一个艺术村。他和俵屋宗达、尾形光琳、尾形乾山等人关系密切，宽永时期的文化由此开始绽放光彩。

1616年，家康外出鹰猎后感到身体不适，于是开始卧床静养。据说是鲷鱼天妇罗吃坏了肚子，但恐怕很可能是罹患了胃癌。因为他原本就喜好制药，所以无视医师建议，一直服用自己配制的药物，病情持续恶化，最终于当年4月离世，走完了75年的一生。其遗体葬于久能山，次年改葬于日光山，被供奉为东照大权现（神）。



祭祀家康的日光东照宫。图片为代表着日本审美的阳明门（PIXTA）

以上介绍了家康的一生及其时代背景。

德川家康，生于战国战事正酣之时，经过做人质饱受颠沛之苦的年幼时期后成为独立大名，忍辱负重开拓领国，作为丰臣政权的重臣积蓄实力，最终在争夺江山的战役中赢得胜利，成为一统天下之人。年过花甲之后建立政权（江户幕府），在短短十年间确立了坚如磐石的政治体制，为之后持续了200多年的和平奠定了基础。

标题图片：德川家康肖像画（藏于嵯峨释迦堂，aflo）