在武家之古都镰仓，尽览写实雄浑的佛像之美

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

作为日本武家政权的发源地镰仓（神奈川县），这里的佛像风格充分体现了质朴刚健的精神气质。它们与奈良和京都的古佛意趣截然不同，展现出“镰仓佛像”的独特魅力。

日本国宝“镰仓大佛”

古都镰仓坐落着100多座寺院，供奉着各种佛像，除本尊（寺院供奉的主尊佛像‌——译注）外，还包括开山（创建寺院或开创宗派的僧人）祖师像等。其中被认定为日本国家重要文化遗产的佛像多达30余尊，且不少都面向公众开放。

这些文物中最具代表性的，当属坐落于镰仓市南部高德院的镰仓大佛。这座雄伟的佛像通高13.35米，建造于13世纪中叶，是镰仓唯一一尊国宝佛像。大佛头顶隆起的“肉髻”较低，身形微含，呈现出中国宋代的造像样式；另一方面，佛像双目细长、神情稳重、双唇紧闭，这些充满力量感的表现手法，被认为是深受著名佛师（专门制作佛像的工匠——译注）运庆的影响。正是因为镰仓武士崇尚质朴刚健的精神，力量感、庄重和写实便成为了镰仓佛像的特色。



古都的象征“镰仓大佛”，正式名称为“铜造阿弥陀如来坐像”（高德院藏，国宝）

渡海而来的长谷观音

在距离高德院不远的长谷寺，其本尊十一面观音菩萨立像同样极具震撼力。这尊佛像高9.18米，是日本规模最大的木造佛像。

根据寺传，约1300年前，奈良长谷寺开山祖师德道上人用灵木雕刻了两尊观音像。其中一尊供奉为本尊，另一尊则放流大海，以普度众生。这尊观音像历经岁月，漂流至镰仓东南的三浦半岛，后被人们供奉在现址，这便是镰仓长谷寺的起源。



与奈良长谷寺佛像相似的十一面观音（镰仓长谷寺藏）

这尊造像的富有个性的外形和奈良长谷寺的本尊相通，被称为“长谷寺式十一面观音”。通常，十一面观音左手持插有莲花的净瓶，象征清净与慈悲，右手则空；而长谷寺式十一面观音右手持有代表地藏菩萨的锡杖。相传，观音菩萨救度现世的一切苦难，而地藏菩萨则深入地狱渡化众生。因此，这尊兼具两种功德庇佑的佛像，深受信众尊崇。

参观完正殿后，可以顺道前往“观音博物馆”参观一下寺藏宝物。其中，最不容错过的是“三十三应现身像”，刻画了观音菩萨在救度众生过程中，随不同境况化现的33种姿态。



曾供奉于本尊前方的前立观音（中）与观音三十三应现身像（镰仓长谷寺藏）

极乐寺与净智寺，风格独特的如来像

极乐寺位于长谷寺西南约500米处，其转法轮殿（宝物殿）安放着一尊姿态十分罕见的释迦如来坐像。佛像双手结转法轮印，相传这是释迦牟尼刚刚开悟、开始说法时的形象。这种形态的佛像日本全国仅有两尊，另一尊是岐阜县愿兴寺的释迦如来坐像。转法轮殿仅于春、秋两季限时开放，如有机会，非常值得一游（开放时间：4月25日至5月25日、10月25日至11月25日期间的每周二、四、六、日，雨天闭馆）。



这尊释迦如来坐像的手印罕见十分罕见，左手手心扭向外侧（极乐寺藏，日本国家重要文化遗产）

说到样式罕见，还有一处也值得一提，那就是北镰仓净智寺的本尊三世佛坐像。供奉于正殿昙华殿的释迦如来、阿弥陀如来和弥勒如来三尊佛像，据说分别守护着现在、过去与未来。弥勒像绝大多数是象征修行者的菩萨形象，但此处的弥勒像，则是56亿年后开悟成佛的如来形象。

另一个值得关注的特点，是三尊佛像衣袍下摆垂落的样子。这种表现方式称为“法衣垂下”，是14至15世纪镰仓佛像的一个典型特征。式样相近的如来形三世佛像十分珍贵。



从左至右分别为阿弥陀如来、释迦如来、弥勒如来三世佛坐像（净智寺藏）

集珍贵文物于一堂的镰仓国宝馆

镰仓值得欣赏的精美佛像还有很多，仅凭短短数日恐怕很难走遍当地所有寺院。因此，对于一日游或短期停留的游客来说，收藏了大量珍贵文化遗产的镰仓国宝馆无疑是个好去处。吸取了1923年关东大地震造成众多神社寺院珍藏文物损毁的教训，镰仓于5年后的1928年在鹤冈八幡宫建立了这座专门保存和展示当地文化遗产的设施。

馆内最具代表性的托管藏品，当属附近圆应寺的两件雕像。一件是冥界审判官“十王”之一的初江王坐像，另一件是阎魔王裁决时使用的人头杖，两者都充分体现了运庆流派的高度写实风格。



初江王坐像（圆应寺藏，寄存于镰仓国宝馆，日本国家重要文化遗产）。十王中的其余九尊佛像供奉于圆应寺正殿



“人头杖”上有善恶双面，可判别亡者善恶（圆应寺藏，寄存于镰仓国宝馆，日本国家重要文化遗产），又称“檀拏幢”

除此之外，馆内还展出建长寺收藏的宝冠释迦如来像等诸多名作，在这里，你可以近距离欣赏到许多与奈良、京都的风格迥异的独具东国(*1)样式的佛像。不过，目前因修缮工程，镰仓国宝馆，暂时闭馆至2026年10月23日。待重新开馆后，非常推荐你前往参观。



宝冠释迦如来像（建长寺藏，寄存于镰仓国宝馆）

摄影/撰文：原田宽

标题图片：镰仓长谷寺“观音博物馆”（原田宽）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。