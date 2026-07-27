邂逅一期一会的数字艺术：《光之雕塑》携新作重磅回归

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享誉世界的观光景点“森大厦数字艺术美术馆：EPSON teamLab无界”（东京都港区）的人气作品空间《Light Sculpture-Flow（光之雕塑-流动）》在完成更新升级后重新开放，特展《宇宙的非对称性》业已开幕。

全球瞩目的沉浸式美术馆

由艺术团队teamLab打造的“teamLab无界”于2018年6月在东京台场开馆，次年接待访客219万人次，刷新了当时的吉尼斯世界纪录。2024年2月搬迁至麻布台之丘后依然热度不减，两年间累计接待游客超324万人次，其中七成是来自北美、澳洲等170余个国家和地区的外国访客，名副其实地成为了世界热门观光景点。



无数球体交相辉映的《Bubble Universe(泡泡宇宙)》，是搬迁新址后首次展出的代表作



在全镜面空间中，由无数光点交织出的立体光影雕塑《Infinite Crystal World（无穷无尽的水晶世界）》

这里能够持续吸引大量游客的原因，在于其令人叹为观止的“沉浸式体验”。投影影像、音效，甚至还有时而伴随着的香气，充满了整个空间，艺术作品会随参观者的一举手一投足而瞬息改变。遍布镜面空间的球体，会在游客靠近时闪烁发光，触碰数字蝴蝶，它会化作花瓣缤纷飘落。正是为了欣赏这里独有的“一期一会的瞬间艺术”，才吸引了络绎不绝的回头客。

teamLab无界的理念，是让艺术作品之间不存在固定的边界。作为其象征，就是在展示空间里可以自由穿梭的三足神鸟“八咫乌”。动植物的光影浮现在雾气中的《消融之光》空间、布满无数璀璨“水晶”的《无穷无尽的水晶世界》等不同展区，它能够自由穿梭飞翔其间，并成为每件作品的一个组成部分。



在参观者的举手投足间，繁花景观不断发生变化，“花与人，虽无法掌控，却共生共存”



《岩石之上随人流互动变化的瀑布》



“人与花”在“瀑布”空间中移动。乌鸦飞过墙面的轨迹也化作了艺术的一部分

沉浸于非日常的艺术体验

今夏的亮点，是《Light Sculpture-Flow》的重新开放。这个空间通过从墙面与天花板投射出的无数光线，构建出一个立体的光影艺术空间。此次更新升级了整套系统与视觉呈现效果，还新增了两个全新作品系列。为纪念这次重启而举办的特展《宇宙的非对称性》，展期将持续至10月8日，参观者可以尽情体验独特的视觉感受——无实体的光影构筑物不断变换色彩与形态，让现实空间与虚拟影像的边界仿佛逐渐消去，融为一体。

这座号称“没有地图的美术馆”，馆内不设固定参观路线。在幽暗的通道里偶遇奇幻的生物，或是误入犹如秘室般的展示空间，这些都是参观过程中特有的乐趣。如果走累了，不妨去馆内的“EN TEA HOUSE-幻花亭”小憩，品尝一杯抹茶，欣赏绽放其中的光影花朵，体验一次“可饮用的艺术”。

这里令人不禁想一访再访，只为邂逅专属自己的艺术。



不断变换色彩、持续流动的光之雕塑《Light Sculpture-Flow》



《地形记忆》，萤火虫飞舞、稻穗摇曳……，让你沉浸式体验田园山野的四季



雾气中浮现出蝴蝶、火焰等意象的《消融之光》



《彩绘海洋》，亲手上色描绘的图案，像被注入了生命一般，跃入眼前的海洋里遨游



以江户中期画师伊藤若冲的动植物为主题元素的《涅槃》



在“EN TEA HOUSE-幻花亭”，可享用抹茶与冰淇淋。茶器中会浮现出光影花朵

森大厦数字艺术美术馆：EPSON teamLab无界

地址： 东京都港区虎门5-9 麻布台之丘 花园广场B B1

东京都港区虎门5-9 麻布台之丘 花园广场B B1 开馆时间： 8:30-21:00（会有变更） ※闭馆前1小时停止入馆

8:30-21:00（会有变更） ※闭馆前1小时停止入馆 休息日： 不定期

不定期 入场券：大人（18岁以上）3600日元起 ※随星期和时段浮动＊采取予约制，需事先指定日期和时间。详情请参看 官网

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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