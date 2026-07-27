邂逅一期一会的数字艺术：《光之雕塑》携新作重磅回归
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全球瞩目的沉浸式美术馆
由艺术团队teamLab打造的“teamLab无界”于2018年6月在东京台场开馆，次年接待访客219万人次，刷新了当时的吉尼斯世界纪录。2024年2月搬迁至麻布台之丘后依然热度不减，两年间累计接待游客超324万人次，其中七成是来自北美、澳洲等170余个国家和地区的外国访客，名副其实地成为了世界热门观光景点。
这里能够持续吸引大量游客的原因，在于其令人叹为观止的“沉浸式体验”。投影影像、音效，甚至还有时而伴随着的香气，充满了整个空间，艺术作品会随参观者的一举手一投足而瞬息改变。遍布镜面空间的球体，会在游客靠近时闪烁发光，触碰数字蝴蝶，它会化作花瓣缤纷飘落。正是为了欣赏这里独有的“一期一会的瞬间艺术”，才吸引了络绎不绝的回头客。
teamLab无界的理念，是让艺术作品之间不存在固定的边界。作为其象征，就是在展示空间里可以自由穿梭的三足神鸟“八咫乌”。动植物的光影浮现在雾气中的《消融之光》空间、布满无数璀璨“水晶”的《无穷无尽的水晶世界》等不同展区，它能够自由穿梭飞翔其间，并成为每件作品的一个组成部分。
沉浸于非日常的艺术体验
今夏的亮点，是《Light Sculpture-Flow》的重新开放。这个空间通过从墙面与天花板投射出的无数光线，构建出一个立体的光影艺术空间。此次更新升级了整套系统与视觉呈现效果，还新增了两个全新作品系列。为纪念这次重启而举办的特展《宇宙的非对称性》，展期将持续至10月8日，参观者可以尽情体验独特的视觉感受——无实体的光影构筑物不断变换色彩与形态，让现实空间与虚拟影像的边界仿佛逐渐消去，融为一体。
这座号称“没有地图的美术馆”，馆内不设固定参观路线。在幽暗的通道里偶遇奇幻的生物，或是误入犹如秘室般的展示空间，这些都是参观过程中特有的乐趣。如果走累了，不妨去馆内的“EN TEA HOUSE-幻花亭”小憩，品尝一杯抹茶，欣赏绽放其中的光影花朵，体验一次“可饮用的艺术”。
这里令人不禁想一访再访，只为邂逅专属自己的艺术。
森大厦数字艺术美术馆：EPSON teamLab无界
- 地址：东京都港区虎门5-9 麻布台之丘 花园广场B B1
- 开馆时间：8:30-21:00（会有变更） ※闭馆前1小时停止入馆
- 休息日：不定期
- 入场券：大人（18岁以上）3600日元起 ※随星期和时段浮动＊采取予约制，需事先指定日期和时间。详情请参看官网
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
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