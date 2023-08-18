Guideto Japan

岩手县位于日本东北部，人口相对稀少。这里既有巍峨的高山，还有面朝太平洋的绵长海岸线。岩手县历史悠久，尤其是平泉地区佛教寺院众多，于2011年被列入世界遗产名录。

岩手县位于日本东北地区，地处本州岛太平洋沿岸。它是日本第二大县，仅次于北海道，但其人口密度较低，因此自然风光资源丰富。该县西部的滑雪胜地和东部壮丽的海滨景观每年都吸引着众多游客。

岩手县一瞥

创建时间：1871年（曾是陆奥国一部分）

首府：盛冈市

人口：121.1万（截至2020年10月）

面积：15275平方千米

盛冈是岩手县的首府，也是该县第一大城市。该市总人口不足30万，大多居住在北上川沿岸地区。北上川流经岩手县西部，是日本第五大河，日本东北新干线也是大致沿着该河修建而成。岩手县西部与秋田县接壤，两县交界地区为山地，冬季会下大雪。雫石、八幡平、安比高原等著名滑雪胜地均位于岩手山附近。岩手山是该县最高峰，海拔高度为2038米。这些滑雪场的雪道很长，同时也不会过于拥挤，因此备受冬季运动爱好者青睐。

2011年3月11日东日本大地震引发的海啸侵袭了日本太平洋沿岸地区，宫古、釜石等城市也因此为全日本乃至世界所知。位于岩手县中部海岸的魹崎是本州岛最东端的海角。



平泉中尊寺里金碧辉煌的金色堂（© Pixta）

古时候，岩手县远离日本本土文化中心，但它却是日本北部重要的佛教文化中心。平泉建于11-12世纪，是一座按照佛教“极乐净土”设计修建的城市。2011年，平泉凭借其园林、考古遗址以及中尊寺、毛越寺等寺庙被列入世界遗产名录。

岩手县人口稀少，这意味着它不可能成为日本的工业重镇。然而，它的林木业在日本排名第五。截至2015年，按照产值计算，岩手县供应了日本全国5%的木材。此外，它崎岖的里亚式海岸线上遍布被高耸的山脊隔离开的湾汊，这样的地理条件便于贝类生长，尤其是鲍鱼。岩手县的鲍鱼产量居日本首位。南部铁器虽不是当地主要产业，但却备受饮茶爱好者的青睐，这种铸铁壶在盛冈及其附近地区生产制造，已有四百多年的历史。



岩手县海岸线以嶙峋的岩礁和清澈的海水而著称（© Pixta）

岩手县被誉为日本文学和民间故事之乡。“日本民俗学之父”柳田国男于1910创作的《远野物语》根据岩手县中部远野地区民间故事汇集而成，奠定了日本现代民俗学的基础。12世纪早期的日本作家宫泽贤治受岩手县启发而虚构了“理想乡”，其以此为背景的作品仍深受当代读者喜爱。



岩手县官方吉祥物“碗子兄弟”的形象是以盛冈特色美食“碗子荞麦面”（店员会拿着很多装着一口的小碗面不断倒进客人的碗中，直到客人吃不动为止）为原型（® 碗子兄弟，岩手县旅游协会）

当地名人

宫泽贤治（1896-1933年），日本作家。他生前备受病痛折磨，其作品也未得到广泛认可。然而在去世后，他以岩手县为原型虚构的“理想乡”背景的作品，使其名声大振，最知名的代表作品包括诗歌《不畏风雨》和小说《银河铁道之夜》等。

新渡户稻造（1862-1933年），日本教育家。他曾赴美留学，攻读农业政策专业。回到日本后，他曾先后在札幌、京都、东京等地的大学任教，并作为东京女子基督教大学首任校长投身于女性教育。他的代表作品包括《武士道》等。

（原文英文）

标题图片：晚春盛放的樱花树，背景为岩手山（© Pixta）

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