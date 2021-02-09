河童和座敷童子等民间传说的故乡——岩手远野之旅

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岩手县远野市，因民俗学家柳田国男的著作《远野物语》而广为人知，当地流传有许多河童和座敷童子的故事，是著名的“民间传说的故乡”。让我们一起造访恬静的深山，体验现实与幻想交错的神秘世界。

远野市，位于岩手县中部北上高地最大的盆地之中，是一个自然景观丰富的小镇。由于周遭险峻群山环绕，形成与世隔绝的环境，至今仍保存着自古以来的生活习惯及民族信仰。因此，亦有“日本的故乡”“日本原风景”之称。当地有许多古代流传下来的民间故事，而柳田国男将故事集结成册，完成了《远野物语》（1910年发行），为日本民俗学奠定基础。书中出现的河童和座敷童子等角色，据说是日本小说、漫画或动画中，很常见的妖怪的原型。现在的远野市以“民间传说的故乡”闻名，能让人沉浸在传说的世界里，因此吸引不少观光客来访，是相当受欢迎的旅游景点。



“山口水车”，远野农村一景，古时用来为五谷杂粮去壳、磨粉



JR远野站前的“河童池”。有4尊河童像迎接来访的旅人

在“远野故事馆”体验传说的世界

远野之旅的起点，就从“远野故事馆”开始，让想像力驰骋于传说世界，这点子是不是很棒呢？从JR远野站徒步5分钟即可抵达，是个充满古老传说风情的设施。“传说仓库”是由酿酒厂改造而成，馆内以各式剪贴画、插画、影片等，介绍远野地区自古以来的乡土奇闻，诸如座敷童子、雪女等。

在馆内，随着鸟儿啪嗒啪嗒拍翅声，你可以看见天狗的影子从眼前一闪而过，而另一头则传来孩子们的欢笑声，你会惊异于馆内的各种奇思妙想。这样的笑声正是模拟的座敷童子的笑声，传说座敷童子是孩童精灵，会寄居在村民家中，喜欢半夜出来恶作剧。虽然大人看不见座敷童子，但传说它会带给家庭幸福，若家中没有座敷童子，则会家道中落。明明是妖怪，人们却都希望它久住家中，座敷童子真是一种不可思议的可爱的精灵。



传说仓库是利用旧酒窖改建而成的（图片提供：远野故事馆）

这边还有一个剧场表演区“远野座”，可以听到专人讲述民间故事与传说。带有方言的叙事方式，充满独特韵味与丰富表情，时而温馨时而恐怖，让人无可救药地坠入传说世界的迷人漩涡。远野座在7ー8月每周六晚上8点，举办“夜神乐”公演。可以免费观赏市内各地流传下来的神乐舞。



传说仓库，以影片及音乐来欣赏古代故事（图片提供：远野故事馆）



远野座，用方言讲述古代传说故事

园区内还有“柳田国男展示馆”。与柳田相关的一些建筑物迁移到了此处，包含撰写《远野物语》时下榻的高善旅馆，以及东京都世田谷区安享晚年的屋舍。房屋内部开放参观，有柳田生前爱用之物及颇具特色的书斋等。在影片区也有影片通俗简明地介绍“民俗学之父”柳田的生涯和功绩。



“柳田国男展示馆”的展室（图片提供：远野故事馆）

DATA

地址：岩手县远野市中央通2-11

交通：从JR远野站徒步5分

电话：0198-62-7887

开放时间：上午9点至下午5点（最后入馆时间为下午4点30分）

休观日：全年无休（2月中旬因维修有数日休馆）

门票：一般500日元，高中生以下200日元

导览服务：文宣介绍（英文、中文简／繁、韩文）

河童之家“河童渊”与常坚寺门口的河童石像

住在水边的河童，是日本最大众化的妖怪之一。在日本各地皆有传说，对于外观亦有许多不同见解。关于其肤色，多数观点偏向绿或蓝、而头上有个湿漉漉的盘子、背上有个仿佛乌龟的硬壳，手上有蹼，这是人们对河童的固定印象。河童头上的盘子若乾掉或裂掉，就可能力丧身亡，河童喜欢恶作剧，但不会做太过分的坏事。“河童卷”寿司名字的由来，据说就是因为河童喜欢吃小黄瓜的缘故。



河童渊附近的常坚寺的祠堂。以小黄瓜为饵，体验钓河童的乐趣

常坚寺，从远野车站开车10分钟可达。在寺院后方，有个传说中的河童之家“河童渊”。小河周遭一大片绿意围绕，感觉喜欢恶作剧的河童随时会跑出来。据说远野的河童有着红通通的脸颊，请大家多留神找找看哦。

在这里还可体验用小黄瓜来钓河童，这是很受欢迎的活动。钓河童之前，必须先到游客服务中心或公路休息站购买“河童捕捉许可证”（含税210日元），并详读许可证背面的“河童捕捉7要点”，希望大家都可以来挑战钓河童。顺道一提，到目前为止尚无人成功捕捉到河童。



宁静田园中的一股清流“河童渊”



钓河童必备“河童捕捉许可证”。背面记载有“河童捕捉7要点”

常坚寺中也有与河童相关的物品。比如，头顶有可装水的盘子状凹槽的河童石像，就位在门口，守护着寺院。从前传说，当寺院遭遇火灾时，河童会从头上的盘子喷出水来帮大家救火，因此在此立了这座河童石像。常坚寺也因“河童石像之寺”而广为人知。在寺院的角落，尚有一间祭拜乳神的祠堂，据说若来此参拜，母乳就会大量增加。



通过大门进入寺院时，门口的河童石像就在左手边

DATA

地址：岩手县远野市土渊町土渊7-50

交通：从JR远野站乘车前往约10分钟

电话：0198-62-1333（远野市观光协会）

开放时间：自由参观

休息日：全年无休

门票：免费

导览服务：远野市观光协会官网，英文、意大利文；文宣介绍，英文、中文（简/繁）、韩文、法文、葡萄牙文；寺院内导览标记，英文

供奉千余座御蚕神的“传承园”



悠闲宁静气氛让人感受到日本的原风景

“传承园”重现了远野地区农家的生活场景。其中有一户“旧菊池家住宅”，建于1750年间，是国家指定的重要文化财。游客可入内参观，其内部结构是南部藩（辖青森县东部至岩手县地区）特有的“南部曲家”设计。南部藩的人们将马视为家族的一份子，将人所居住的空间与马屋连在一起，形成L型的房屋结构，为其特色。



环绕神木一周的红墙面上装饰的御蚕神

旧菊池家住宅以走廊连接的“御蚕神堂”里，总是弥漫着神祕的气息。微暗的神堂中央，矗立着御神木，整片墙面则供奉了千余座的御蚕神。

御蚕神，一般将之视为蚕神或马神，乃日本东北地方民间所信仰的农业之神。在《远野物语》中，介绍了农家之女与马的悲恋故事，即“御蚕神传说”。农家女儿爱上了家里饲养的马，父亲相当生气，把马杀了挂在桑树上，女儿紧紧拥抱马的尸体泣不成声，父亲于是砍下马头，女儿见状便跳上马头，与马头一同飞向天空，这便是御蚕神的由来。后来女儿托梦给留在人间的父亲，让他把曾吊挂马的桑树叶喂给蚕吃，使之吐丝生线，于是便从蚕茧取得了绢丝，此即远野地区养蚕业兴盛的起源。这是流传于与马共生的南部曲家的传说。

御蚕神两尊为一对，製作方法是取约30公分的桑树木，雕刻出女孩与马的容貌，再用和服包裹，最后覆盖写有祈求的祈愿布条便完成。在传承园里，也可以试试为御蚕神穿着上祈愿布条的珍贵体验。



穿着祈愿布条的木雕人偶

DATA

地址：岩手县远野市土渊町6-5-1

交通：从JR远野站乘车前往约15分钟

电话：0198-62-8655

开放时间：上午9点至下午5点（最后入馆时间为下午4点30分）

休息日：全年无休（馆内维修时有可能临时休馆）

门票：一般320日元，高中以下学生220日元

导览服务：官网，英文；文宣介绍，英文、中文（简/繁）、韩文；寺院内导览标记，英文、中文（简/繁）、韩文、法文、俄文、西班牙文；导览人员，英文

周辺情报

远野乡土村

“远野乡土村”，从JR远野站搭乘公车约25分钟可达，园区内重现了昔日山野风情。茅草屋顶的曲家建筑点缀了农村风光，此处同时也是许多时代剧及大河剧的外景拍摄地。园区内的“肝煎屋”（即村长家）饲有白马，有传说指出座敷童子居住于此。7月初至8月底有“座敷童子扮装竞赛”活动，若打扮成座敷童子，可以获得免费入园的机会。



重现江户时代远野风情的“远野乡土村”（图片提供：远野乡土村）

DATA

采访/撰文/图片：Shoepress

标题图片：JR远野站前河童纪念碑

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