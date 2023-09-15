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秋田县地处日本本州岛偏远的东北地区，以冬季寒冷多雪和盛产美女而闻名。

秋田县位于日本东北部，濒临日本海，面积排名第六，但人口仅排第三十八名。它山峦起伏，冬季气候严寒，并且远离日本的人口密集地区，是想逃离都市喧尘嚣时的理想目的地。该县超过10%的土地属于自然公园。

秋田县一瞥

创建时间：1871年（历史上曾隶属于出羽国和陆奥国）

首府：秋田市

人口：96万（截至2020年10月）

面积：11638平方千米

秋田市是秋田县的首府，也是该县最大的城市，常住人口超过30万。与本州和北海道的大部分日本海沿岸地区一样，冬季的西伯利亚寒流也给秋田市带来了充沛的降雪，其年降雪量常居全球前十之列。除了该县东北部的男鹿半岛，秋田县的海岸线大多十分平缓。该县中部和东部地区则耸立着出羽山脉和奥羽山脉。

秋田县北靠青森县，西接岩手县，南邻宫城县和山形县。1997年，秋田新干线竣工通车，将首府秋田市与岩手县首府盛冈市连为一线，并通过东北新干线向南延伸至东京。

秋田县自然资源丰富，当地经济过去主要依赖农业、林业和渔业。然而，二战后，该县开始制造无线电接收机和相机镜头等各类工业产品。直至2008年，秋田县在无线电接收机和相机镜头制造一直位居日本全国之首。



秋田犬是原产自秋田县的犬种（© Pixta）

秋田犬是秋田县最可爱的特产之一，它被列为日本的国家天然纪念物。最著名的秋田犬无疑是忠犬八公，东京涩谷站的忠犬八公雕像是一个很受欢迎的会合地点。

秋田县还是日本的主要稻谷产地之一。“烤米棒”是当地著名小吃，它是将白米饭捣成泥状裹在木签上，用明火烤制，然后拌上味噌酱食用，或者作为主要食材放入火锅烹煮。



烤米棒火锅是秋田县最适合冬季享用的美食（© Pixta）

除夕之夜，在男鹿半岛一些地区，人们会扮成恐怖的巨魔“生剥鬼”闯入居民家中，询问家里的小孩乖不乖。这是秋田县传统的地方文化之一。此外，每年夏季举行的大曲花火大会是吸引大量游客的一大盛事，来自日本各地的顶尖烟火设计师齐聚一堂，向成千上万的观众展示他们的拿手绝活。

秋田县还是9世纪著名女诗人小野小町的故乡，她才貌双绝，被誉为日本“诗仙”之一。直至今日，小野小町在日本仍被认为是“女性美”的代名词。连接秋田与东京的新干线列车“小町号”便是以她的名字命名。



男鹿半岛上的“生剥鬼”雕像。2018年，作为流行在日本九个县域的“来访神：带假面和装扮的诸神”一部分，“生剥鬼”文化被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录（© Pixta）



秋田县的吉祥物Ndatchi是以幼年“生剥鬼”为原型的机器人宝宝，据说它来自未来，向全世界传播秋田县的魅力（© 2015 秋田县Ndatchi R040102）

当地名人

菅义伟（1948年-），日本政治家。2012年至2020年，他担任安倍内阁官房长官。此后，他于2020年至2021年担任日本首相。

明石康（1931年-），日本外交家。从东京大学毕业后，他以富布赖特学者身份前往美国深造，并在塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院攻读研究生课程。1957年，他成为第一位在联合国秘书处工作的日本人，之后，他相继在多个重要岗位任职，并晋升为联合国副秘书长。此外，他还曾任日本驻联合国大使。

如果您想了解更多信息，请参阅《秋田，是个怎样的地方？》一文。

（原文英文）

标题图片：秋田县东部田泽湖迷人的雪景（© Pixta）

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