秋田，是个怎样的地方？

菅义伟在16日召开的临时国会上被指名为日本新任首相。日本首相原则上应来自选举区，据首相官邸的主页介绍，菅义伟出身于神奈川县，但他实际上是在秋田县秋之宫村（现汤泽市秋之宫）出生并长大，可以说是第一位秋田县出身的日本总理大臣。可能有不少外国人听到“秋田”首先会联想到秋田犬，而对于日本新首相的故乡秋田县却知之甚少。本文就为读者介绍一下秋田县的独特魅力及游览胜地。

地理位置

秋田县位于日本东北地区的西北部，东经140度，北纬40度。面积居全国第六，东侧边界处绵延着奥羽山脉，西侧濒临日本海。北侧边界处分布着世界遗产白神山地的山毛榉原始林，南部耸立着海拔2236米的鸟海山（出羽富士）。人口有96万，其中三分之一集中在沿海中部地区的县都（省会）秋田市。菅义伟的故乡汤泽市，位于秋田县南部的内陆地区，与山形和宫城两县接壤，以暴雪地带和温泉胜地而闻名。



春天的鸟海山（photolibrary）



秋田县汤泽市。在屋顶铲除积雪的居民（Pixta）

旅游观光

每年8月的第四个星期六，秋田县东南部的大仙市都要举办全国烟花竞技大会（大曲烟花），这是世界顶级水平的烟花赛事。冬天最有名的，是2月15日和16日的夜晚在横手市举办的雪屋节。阴历正月十五前后的这项传统庆典活动，已有450年的悠久历史，期间在横手市全市会搭起100座高3米的雪屋，请游客在里面享用甜米酒和烤年糕。角馆町有“陆奥小京都”之称，至今还保留着武士宅院，春天垂枝樱花绽放。温泉胜地也很多，其中位于田泽湖湖畔的乳头温泉乡，远离尘嚣，颇有隐秘之感。



大曲的烟花。连发烟花将夜空映照得五彩斑斓（Pixta）



雪屋节（Pixta）

传统民俗活动

秋田县是传统民俗活动的宝库，拥有17项国家重要民俗无形文化遗产，为日本全国之最。除夕（12月31日）那天，男鹿半岛及其周边地区举行“生剥鬼节”活动，人们身穿草裙，戴上鬼面具，一边吼叫着“有没有好吃懒做的人？”，一边走家串户。这项传统民俗活动被联合国列入非物质文化遗产。每年8月3日到6日，秋田市举办祈求五谷丰登的“竿灯节”，人们提着装米用的草袋形灯笼，用手掌、额头、肩膀和腰部灵活地操纵形如稻穗、高12米重50公斤的竿灯。放眼望去，闪闪发光的“稻穗”在马路上浩浩荡荡连成一片，宛若“银河落九天”。



生剥鬼节（Pixta）



竿灯节（photolibrary）

美食

秋田县是日本著名的稻米产地，用大米制作的地方特色食品种类丰富。其中最有名的是烤米棒，将捣碎的米饭裹在杉木棍上烤制而成。烤米棒火锅的高汤和食材不可缺少的原料是比内地鸡，这种鸡主要在秋田县北部的米代川流域饲养，用于观赏的比内地鸡和秋田犬均被指定为国家天然纪念物。



烤米棒火锅（photolibrary）

雷鱼是生活在日本海的深海鱼，被指定为“县鱼”，盐烤雷鱼和酱烤鱼串非常美味。盐鱼锅使用的鱼酱就是用雷鱼做的。汤泽市的特产稻庭乌冬面是用手拉成的干面，以“入喉顺滑”为特色，为日本三大乌冬面之一。另外，秋田县民的酒精消费量居全国首位，地方酒种类丰富，腌渍烟熏白萝卜干是必不可少的下酒菜。



盐鱼锅（Pixta）



腌渍烟熏白萝卜干（Pixta）



稻庭乌冬面（Pixta）

为了庆祝菅义伟当选新任首相，秋田市的老字号日式糕点店荣太楼开始销售“菅铜锣”，一种夹心甜点，每个250日元。外皮的正中间是菅义伟的头像，中间夹的是北海道产的红豆馅，以及汤泽特产核桃味噌和核桃柚饼子。



菅铜锣（天野久树摄）

秋田美女

秋田以“美女的故乡”著称。其渊源要追溯到平安时代的女诗人小野小町，据说她出生在菅义伟的故乡汤泽。日本人将小野小町与埃及艳后克娄巴特拉以及杨贵妃列为“世界三大美女”。



1680年出版的菱川师宣的《百人一首》中收录了小野小町的诗歌（国立国会图书馆网页）

秋田方言

秋田方言和冲绳方言及相邻的青森县的津轻方言被列为日本最难懂的三大方言。其特点为浊音多，语调独特，而且句子短促。“DOSA”“YUSA”被认为是日本最短的对话，意思是：“你去哪儿？”“我去一趟公共浴池。”

标题图片：横手的雪屋（Pixta）

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