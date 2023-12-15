Guideto Japan

群马县地处日本本州岛内陆地区，位于东京西北面，以巍峨的高山、寒冷的冬季和绝佳的温泉而著称。

群马县位于关东地区，是日本八个内陆县之一，首府前桥市以及最大城市高崎均坐落在该县东部关东平原的低洼地带。群马县南部、西部及北部分别与新潟县、长野县和埼玉县接壤，交界地带横亘着很多巍峨的高山。

群马县一瞥

成立时间：1876年（历史上曾隶属于上野国）

首府：前桥市

人口：193.9万（截至2020年10月）

面积：6362平方千米

由于临近东京，群马县成为日本极受欢迎的旅游目的地之一。夏季，游客可以体验水上町漂流、尾濑原徒步等户外活动；冬季，滑雪和滑板爱好者可以享受这里相对安静的滑雪胜地。然而最吸引人的还是温泉，尤其是集中在草津和伊香保地区的温泉，一年四季游客络绎不绝。



草津温泉最具特色之处是所谓的“汤揉”仪式，即女性表演者用木桨有节奏地搅动刚从地下抽出的温泉水，直至其降至可以用于洗浴的温度（© Pixta）

群马县冬季寒冷、相对干燥，地形以山地为主，因此不适于水稻生产；然而，这里的蔬菜、畜牧业（包括养蚕）的产量高居日本前十之列。尤其值得一提的是，群马县是日本最大的魔芋（关东煮不可或缺的食材）和毛豆产地。此外，它的甘蓝产量在日本全国位居第二。

2014年，“富冈制丝厂及丝绸产业遗产群”被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。该遗产代表着日本从19世纪末开始的现代化和工业化进程。历史上，富冈逐渐发展成为重要的蚕丝业中心，使日本成为全球主要丝绸产地之一。

浅间山位于群马县和长野县的交界处，它海拔高度为2568米，是本州岛最为活跃的火山。1783年，浅间山曾经发生过一次剧烈爆发，导致1000多人遇难，对当地农业造成的影响长达数年之久。



坐落在浅间山北坡熔岩原的一所寺庙。该熔岩原形成于日本天明年间发生的1783年浅间山大爆发（© Pixta）



群马县的官方吉祥物“Gunma-chan”以该县名称中的“马”为原型。古时候，群马地区是日本的马匹养殖中心（© Jiji）

当地名人

中曾根康弘（1918-2019年），日本政治家，曾于1982年至1987年期间担任日本首相。在任期间，他致力于改善日本与苏联和中国的关系，同时保持与美国的亲密关系。他与时任美国总统罗纳德•里根私交甚笃，人们甚至称两人之间的关系为“罗-康友谊”。在日本国内，中曾根内阁推动了日本国家铁路公司、日本电报电话公司等国有企业的私有化。

三国连太郎（1923-2013年），日本演员。在其60年的职业生涯中，他总共出演了150多部影片，曾10次提名“日本电影学院奖”，三次荣获“最佳男演员奖”。他主演的电影包括《缅甸竖琴》（1956年）、《怪谈》（1964年）以及《钓鱼迷日记》喜剧系列。

（原文英文）

标题图片：群马县的伊香保温泉有很多雅致的旅馆，据说吉卜力工作室的动画影片《千与千寻》中的汤屋，就是从此处获得的灵感（© Pixta）

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