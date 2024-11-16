日本都道府县概况

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岐阜县多山，位于日本的正中心附近，拥有丰富的温泉资源、白川乡等保存完好的传统村落以及刀剑制作等传统工艺。

岐阜是一个以山地为主的内陆县，山脉海拔介于2000至3000米之间。飞驒山脉，也被称为北阿尔卑斯山，横跨该县东部与长野县的边界；木曾山脉又称中央阿尔卑斯，矗立在岐阜县南部；良白山脉则耸立于岐阜的西部边界。南部地区为广袤的浓尾平原，这里是该县重要的农业区和人口最密集的地方。

岐阜县一瞥

创建时间：1876年（历史上曾先后隶属于飞驒国和美浓国）

首府：岐阜市

人口：197.9万（截至2020年10月）

面积：10621平方千米

得益于其多山的地形，岐阜县成为登山和徒步旅行等户外活动的热门目的地。高山山麓的奥飞騨地区拥有很多冒着热气的天然温泉，附近的飞騨高山和飞騨古川古镇保留了传统的魅力。岐阜县多个地方被联合国教科文组织列入遗产名录，其中包括以合掌古建筑村落为特色的白川乡以及郡上八幡的郡上舞——这种传统舞蹈是2022年被列为非物质文化遗产的日本41种祭祀舞蹈之一。长良川沿岸的传统鸬鹚捕鱼仍然使用木船，渔夫用悬挂在篮子上的火光来吸引鱼群。



郡上八幡的一条小巷 ©Pixta

岐阜县的制造业以运输设备、机械和电子产品为主，农业则以大米和蔬菜为主。飞驒牛肉和奥美浓古地鸡是当地著名特产。该县还是日本野生和养殖香鱼以及鳟鱼的主要产地。当地传统手工业包括以关市为中心的刀剑制作、“美浓烧“陶器和2014年被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录的三种代表性“和纸”之一的“本美浓纸”。



作为岐阜县特产之一，香鱼的最佳烹饪方式是先用盐腌制，然后放在炭火上烧烤 ©Pixta



岐阜县的官方吉祥物“Minamo”是一个水精灵。它衣服上的蓝色代表该县天然纯净的水路，黄色代表充足的阳光（图片：时事社）

当地名人

明智光秀（1528-1582年）：日本战国时代武将、大名，织田信长的得力副手。他在“本能寺之变”中发动了对织田信长的致命突袭。

前田青邨（1885-1977年）：日本艺术界领军人物、日本画大师。

尾崎秀实（1901-1944年）：日本《朝日新闻》记者。曾是俄国间谍理查德·佐尔格的线人。

（原文英文）

标题图片：白川乡的金色稻田和传统的“合掌”结构农舍 ©Pixta

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